永笙生技搶攻細胞治療　12月5日興櫃掛牌

▲永笙生技預計12月5日興櫃掛牌。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

永笙-KY（4178）將於12月5日登錄興櫃，並於今日舉行興櫃前法人說明會。永笙為全球首家取得美國FDA核准臍帶血細胞藥證的細胞治療公司，憑藉旗下臍帶血細胞新藥RegeneCyte領先全球。該藥證涵蓋80種適應症，分為四大類：16種癌症、17種代謝疾病、21種血液疾病以及26種免疫疾病，累積超過2300例成功應用於全球患者。

永笙表示，過往一張藥證僅核准一種適應症，永笙RegeneCyte的藥證核准範圍涵蓋80種適應症，預期將實現超越單一藥證的巨大效益。永笙將深化美國市場布局，並透過代理商進軍歐洲、亞洲與中東市場，同時積極拓展抗衰老領域應用。

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永笙生技以「細胞新藥、細胞原料、細胞服務」三大業務為核心引擎，推動公司高速成長。在細胞新藥方面，除藥證取得外，更積極擴張新適應症。長新冠治療在美國進行第二期臨床試驗，並獲得FDA授予再生醫療先進療法（RMAT）認定，可加速上市進程。初步臨床結果展現出緩解長期疲勞的潛力，未來有望進一步應用於慢性疲勞症候群、衰老相關疾病及其他長期亞健康狀態。在急性缺血性中風治療上，臨床試驗已證實其安全有效，成功將治療黃金時間從傳統的4.5小時延長至9天，為患者提供更大治療窗口。

在細胞原料方面，永笙擁有豐富的公捐臍帶血細胞庫，具備即取即用（off-the-shelf）特性，吸引全球CDMO、CRO及細胞治療新創公司合作，為細胞原料供應業務拓展提供強大支援。在細胞服務方面，由於美國FDA藥證核准提供永笙在國際細胞服務產業的強大市場區隔優勢，公司將創造長期穩定的營收績效。