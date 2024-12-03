頂大生為何都不去台積電？內行曝「殘酷面」：恐一輩子卡在新竹

▲有網友發現，頂大畢業生找工作的首選都不是台積電，而是一線IC公司（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

「護國神山」台積電以優渥的薪水與分紅成為許多新鮮人心中的夢幻職場，不過一名台大碩士班剛畢業的新鮮人卻發現，身邊頂大的學長姐們卻寧願選擇得加班的一線IC公司，卻沒多少人選擇相對來說環境、薪水、工時較優的台積電IT工作，讓他對此感到十分不解。貼文曝光，釣出內行曝真相。

一名台大碩士班剛畢業的新鮮人在Dcard發文求教，他表示身邊的學長姐畢業後，幾乎都選擇得加班的一線IC公司，只有求職不太順利的人，才會選擇進入台積電非產線單位。另一方面，根據他聽到的消息，台積電非產線單位並不想產線那麼高壓，大多有機會準時下班，加上薪水、分紅、福利等，整體條件應該不會輸給一線IC公司，讓他相當好奇學長姐求職不選台積電的原因。

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貼文曝光後，不少來自國內前列大學的科技業從業網友加入討論，不少人認為台積電的工作風氣其實相當嚴峻，頂大學府出身的高學歷新鮮人其實大多有傲氣，難以忍受台積電的環境，即使IC公司加班相對較多，但是對他們來講仍是相對較能接受的選擇。

還有不少網友指出，「台積電的薪水在如今台灣的職場環境中確實已經很高了，但是能考上頂大甚至一路讀研讀博的學生，家境通常比常人優渥許多，收入並非他們考量工作的第一選擇，不少IC公司其實也能給出跟台積電差不多的薪水，但是在跳槽時選擇多出很多。」不想太操還能退去二線領個薪水還有個7、80%，選擇多、彈性多。反觀進入台積電後，學到的技術很難帶走，只能被台積電一家綁死，很大機會就只能這輩子卡在新竹了」、「真正有水平能跳國外大公司的還好，如果是國內，想跳槽可能薪水只剩下一半，工作中遇到的遭心事卻差不多。」

另有網友指出，真正的好手在全球化的今天，很多人都有接洽外商工作或者獨立接專案的能力，台積電的條件雖然在國內算是很優渥，但是與全球科技業公司相比，真的算不上多有魅力的選擇。

當然也有很多當初不選台積電的網友表示後悔，「亂講，我現在好想進去」、「我在某間版上很黑的ic…讓我重選，我會選ggit，因為我很窮，原生家庭也窮，我需要錢」、「不該貪圖玩手機而去豬屎污，應該去gg的，現在年薪被屌打我真的錯了」。

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