00915公布12月配息0.75元　12／16最後買進日

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

凱基台灣優選高股息30 ETF 基金（00915）12月配發金額出爐，每單位數預計配發0.75元，以今（3）日平盤價25.9元計算，年化配息率約11.58%，除息日訂於12月17日，計畫參與除息的投資人，最後買進日為12月16日，股息預計1月13日配發。

本次12月配息為00915掛牌上市以來的第八次配息，今（2024）年前三季累積配息金額2.26元，已超過2023年全年配息金額1.69元，若再加計本次預計配發的0.75元，今年全年配息金額預計可達3.01元，00915自2022年8月9日掛牌上市以來已累積配發3.95元，若再加計本次預計配發的0.75元，則上市以來總計配發4.7元。

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00915基金經理人施政廷表示，00915今年配息金額優於去年，原因在於一年兩次的定審換股機制，嚴選獲利能力好、股價波動低、股息相對穩的成分股，00915在今年6月定審換股時，刪除了13檔電子股並新增了5檔泛金融股，換股後金融股占比由8%上升至28%、電子股佔比則由76%下降至42%，觀察台股產業指數下半年表現，金融保險指數上漲7.85%，居各產業之冠，電子指數僅上漲1.27%，由此可見00915透過定審換股得以汰弱留強，不僅讓股價、淨值都有追漲抗跌表現，也讓帳上得以累積厚實的已實現資本利得。

展望明（2025）年，施政廷指出，預期企業獲利成長速度可能放緩，市場有較高機率呈現震盪，台股未來12個月的現金股息殖利率落在2.9~3%之間。以高股息ETF做現金流規劃的投資人，若想安心擁抱高股息ETF，施政廷建議，除了關注現金股息殖利率，更重要的是要關注股價表現是否也相對有競爭力，才能兼具防守能力與打擊能力。

