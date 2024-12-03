東京威力科創台南營運中心開幕　逾千名員工、最新技術進駐

▲東京威力科創台南營運中心開幕儀式。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

半導體設備商東京威力科創「台南營運中心」今日於南部科學園區盛大開幕，不僅就近提供客戶優質技術服務。開幕典禮獲經濟部長郭智輝、南部科學園區管理局長鄭秀絨、台南市長黃偉哲等貴賓親臨，郭智輝更在致詞時代總統賴清德傳話，希望東京威力科創可以達成三項目標，包括為員工加薪、設立托嬰中心以及建造員工宿舍。

東京威力科創總裁張天豪表示：「台灣是世界半導體產業重鎮，更是AI世代的重要推手，TEL持續看旺並在台投資，除了可提供客戶在地化優質服務，也和台灣半導體產業一同提升研發能力，整合材料、設備、製造成為一條龍供應鏈，從研發到量產，成為客戶最有力的夥伴。」

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▲台灣東京威力科創總裁張天豪。（圖／記者高兆麟攝）



經濟部長郭智輝在致詞時也表示，今天非常榮幸能夠參加東京威力科創台南營運中心的開幕典禮，TEL作為全亞洲第一大的半導體設備公司，自1996年在新竹成立台灣公司以來，持續在台投資及深耕，迄今28年來在台員工人數已經成長到1,700人，於新竹、台中、台南、高雄都設有據點，對於TEL以實際行動支持台日合作發展半導體產業，代表政府表達感謝。

郭智輝也指出，本次TEL擴大在台布局，台灣政府也在土地供應商鏈結提供服務，加速落實TEL投資計畫，這更是台日合作雙贏的最佳寫照，期望未來台灣TEL可以更全面與台灣產業連結，台灣有最先進的半導體製程及最完善的供應鏈體系，絕對是TEL提升營收的最佳選擇，當然，若公司盈餘有增加，也別忘了為員工加薪。

郭智輝最後還笑說要脫稿一下，他要代表總統向在座各位企業家以及TEL公司宣布三項事情，第一是總統非常希望像TEL這麼棒的公司，明年可以為員工加薪4%以上，第二個是希望像TEL這麼好的公司，能夠為員工創造一個托育與育嬰中心，讓年輕夫婦的孩子出生以後，能夠與TEL共同成長，第三個則是請TEL如果可以的話，為你的員工打造宿舍。

▲東京威力科創台南營運中心開幕。（圖／記者高兆麟攝）



東京威力科創是全球領先、亞洲最大的半導體製造設備商－Tokyo Electron (TEL) 的在台子公司，深耕台灣28年，於林口、新竹、台中、台南、高雄等地皆設立營運辦公室，為台灣半導體產業蓬勃發展做足準備。

東京威力科創表示，台南營運中心六層樓高，使用面積約35,000平方公尺，可容納千餘名員工。製程全數進駐，不僅可全方位支援客戶，更促進當地就業機會。與TEL日本最新技術同步，成立「測試技術實驗室」(Testing Tech Lab)，提供客製化的半導體測試、軟硬體開發、實驗、出貨等一條龍服務；內部另有維修中心 (Repair Center)，與在地供應鏈拉近距離，降低客戶等待維修品返回的時間成本，提升零組件循環利用與顧客滿意度，在在呼應TEL對數位化社會發展及地球環境保護的同等重視。

由於TEL對職業安全的看重，特設「職安體感訓練教室」，提供高溫、感電教育、安全鎖具操作等訓練器材及環境，提高同仁對無塵室工作安全的意識與保障。此外，營運中心具備黃金級智慧建築及綠建築資格，擁有400坪太陽能發電場，配備偌大天井、玻璃帷幕，明亮開朗又節能，充分展現集團Digital x Green的永續理念。

東京威力科創也表示，除台南營運中心外，位於新竹科學園區的台灣技術中心也正如火如荼擴建，全力投入研發，與台南營運中心、台灣訓練中心，及全台各地據點交織成堅強營運網絡。不但大手筆投資，還同步啟動近年來最大規模的北中南人才招募，11月底起於新竹、台中、台南舉辦招募會，大開製程、設備工程師、業務及行政職缺等機會之門，歡迎多元背景的求職者加入。