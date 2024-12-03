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快電商舉行分店長參訪活動　免囤貨、免物流降低庫存風險

▲▼快電商舉行分店長參訪活動。（圖／快電商提供）

▲快電商舉行分店長參訪活動。（圖／快電商提供）

記者高兆麟／綜合報導

快電商今日表示，為解決許多分店長最憂心的存貨及配送問題，其中一項措施就是「免囤貨、免物流」，創辦人森田、Vic 陳雋希今日親自接待分店長們進行參訪活動，藉由雙方交流進一步理解訂單處理及運作；另外，快電商也舉辦一年一度雙12活動抽獎，最大獎可獲得韓國來回機票，並且還能品嘗到黑白大廚熱門餐廳，希望能帶動買氣。

快電商表示，電商經營最讓人退卻，就是囤貨的問題，不僅有資金壓力，還需承擔庫存風險，而快電商包辦分店長們進出貨等物流，大大降低經營門檻。快電商本次邀請一眾分店長到 1,500 坪倉庫進行實地參訪，親身體驗包貨與出貨流程的每一個細節。透過這次參訪活動，分店長們不僅更加深入了解商品的物流管理流程，還親手參與了包裝商品的過程，實際感受了快電商的運作效率及對品質的用心，讓每位創業者都更有信心地向顧客介紹平台商品。

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創辦人森田指出：「電商經營最大的挑戰，就是出貨的穩定性，快電商提供穩定的倉儲物流系統，解決平時囤貨、出貨，並應對雙11、雙12的優惠檔期龐大出單量，讓分店長無後顧之憂，全力專注在銷售上。」創辦人Vic 陳雋希則表示，「藉由這次參訪，希望讓分店長更能體會我們在倉儲物流資源上的挹注，此外，雙12檔期，我們也祭出限時優惠活動，提供韓國來回機票，另外還有萬元購物金，希望回饋給大家。」

關鍵字： 快電商

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