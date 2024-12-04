債券ETF本月除息一表看！　00953B年化配息率衝8%

▲34檔債券ETF將於12月除息，00953B預估年化配息率8.12%最高。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

降息循環啟動債券投資契機，投資人想順勢卡位降息帶來的債市機會，債券ETF投資熱，更是讓投資人期待配息金額。根據CMONEY最新債券ETF配息概況資料顯示，有34檔債券ETF將於12月除息，其中以00953B群益優選非投等債預估年化配息率8.12%最高，00953B在首次配息後3天就填息，且之後收盤價至今也頻創新高，00953B將於12月6日進行第二次除息，收益配發日為12月27日，想參與00953B本次領息的投資人，最後買進日為12月5日。

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ETF理財達人指出，00953B之所以表現出色，在於其成份券權重採用「市值加權」，00953B追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，據信評與信用利差給予各成份券權重，債券信評為B-至BB+，票面利率在6%以上(含)，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。

00953B經理人李忠泰指出，降息投資人最需要的就是鎖高息、低波動的投資工具，債券ETF就是其中之選。美國11月供應管理協會(ISM)製造業指數從46.5升至 48.4，創今年 6 月以來新高，優於市場預期，數據表明製造業信心正在逐步改善，整體顯示當前美國經濟仍呈現金髮女郎態勢。市場預估川普上台的百日計畫，料將優先著手減稅永久化的政策，但在財政平衡的考量下，仍需搭配削減支出，有利於債券籌碼面壓力減輕，可望緩和市場對美債的憂慮，綜上所述，在美國經濟仍具韌性且公債利率持穩下，非投等債將持續受惠。

