許銘春涉挪368萬就安基金辦演唱會　洪申翰：檢調偵辦中

▲許銘春涉挪用就安基金辦演唱會。（圖／翻攝YouTube／勞動部MOL）



記者廖婕妤／台北報導

前任勞動部長許銘春遭控挪用368萬元的就安基金，來舉辦「敬前進的光」演唱會，但是相關支出都沒有列在預算內，立委質疑錢從哪裡來？痛批民眾也受不了就安基金變成勞動部的金庫；對此，勞動部長洪申翰表示，檢調已在偵辦跟調閱，會配合調查，並在1個月內把新的監督管理機制提出來。

勞動部長洪申翰今日赴立法院社福衛環委員會，針對「勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署事件及如何完善申訴管道之具體策進作為及期程」進行專題報告，並備質詢。

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國民黨立委王育敏指出，前勞動部長許銘春的演唱會，總共花了368.7萬元，其中拍攝 1支影像要29萬元、還要做7支，這些舞台、燈光、音響、樂團、服裝的支出在哪裡？預算不包含演唱會支出，錢從哪裡來？違法挪用預算，驗收如何過關？

洪申翰表示，針對音樂會活動，上周就有請業務單位做報告，目前檢調來做調閱跟偵辦了，「我不會說他沒問題，但現在檢調確實在偵辦跟調閱，會配合檢辦調查，會盡快提出來，一個月內會把新的監督管理機制提出來。」

政風處長周志信則說，這些支出是媒體通路開口合約，根據計畫項目執行，發包的時候是開口合約，事後根據實際的需要，執行所謂的編導項目。