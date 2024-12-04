前次長2月曾約談謝宜容　洪申翰：目前理解是針對經費、非霸凌

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者廖婕妤／台北報導

勞動部勞發署北分署上月爆發霸凌輕生案，案件延燒至今，且傳出時任次長王安邦2月時就有因霸凌情事約談謝宜容，前部長何佩珊也承諾將重啟調查，對此，現任勞動部長洪申翰表示，從目前資料來看，是針對經費的問題，並非霸凌案。

勞動部長洪申翰今日赴立法院社福衛環委員會，針對「勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署事件及如何完善申訴管道之具體策進作為及期程」進行專題報告，並備質詢。

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民眾黨立委陳昭姿質詢時提到，前次長王安邦疑似2月有接到霸凌案相關陳情，因此約談時任北分署長謝宜容，且前部長何佩珊承諾重啟調查，目前進度為和？

洪申翰表示，據他了解，目前檢調已經在查了，根據目前理解，可能是涉及到標案跟採購，主要是針對經費，當時比較不是針對霸凌案的問題，目前看到資料裡面，2月約談是針對經費的使用狀況進行了解，因此會全力配合檢調偵辦。

另陳昭姿也指出，洪申翰在5月時曾答應勞工，會把勞工訴求「還我7天假」帶進行政部門，對此，洪申翰說，7天假這部分有反映給行政部門，支持勞工降低工時上面的負擔，但關於國定假日調整，目前主管法規是在內政部，當然會持續反映勞工的意見。