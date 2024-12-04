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郵輪論壇受立委與地方政府重視　港公司宣布未來兩年港埠費用大減免

▲港務公司總經理王錦榮宣布明後年港埠費用大減免方案。（圖／記者張佩芬攝）

▲港務公司總經理王錦榮宣布明後年郵輪港埠費用大減免方案。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

由台灣港務公司主辦的「2024台灣郵輪論壇」今(4)日於台北福華大飯店展開，因應亞洲郵輪市場崛起，規劃以「亞洲郵輪樞紐－臺灣郵輪發展的創新與合作」為主題，活動受到立法委員與的地方政府高度重視，港務公司總經王錦榮現場宣布明年各項港口費用大量減免措施，包括首航淀泊費全免、一程多港全免，台北、蘇澳、台中、安平、花蓮旅客服務費全免等。

港務公司出身的基隆立委林沛祥指出像昨晚韓國出現的戒嚴事件讓人震驚，觀光產業需要的是兩岸與國際之間和諧；高雄立委許智傑表示相信兩岸觀光不久之後會有突破。

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交通部林國顯常務次長在論壇中表示，國內主要港口都已完成郵輪碼頭建設，交通部秉持「人本交通、便利台灣」的施政核心，強調以人為核心，重視發展交通系統的便利性、連結性與友善性，透過與各地方政府攜手，打造港區與城市之間的無縫銜接，確保郵輪旅客能夠便捷地從港口進入市區，探索當地的美食、文化和歷史景點，體驗台灣的熱情和多元的魅力，使郵輪旅遊與地方觀光實現雙贏，進一步提升台灣在國際郵輪市場的競爭力。

主辦單位港務公司董事長李賢義致詞時指出，隨著全球旅遊業復甦，郵輪市場也漸漸恢復正軌，根據國際郵輪協會(CLIA)統計，去(2023)年全球郵輪旅客量為3,170萬人次，已超越疫情之前2019年的2,970萬人次，預估在今(2024)年更將達到3,470萬人次，成長近9.5%。

港務公司王錦榮總經理於論壇中以「台灣港群建設現況與未來展望:打造亞洲郵輪樞紐」為題，提及港埠設施的提供是郵輪靠港最基本的要件，港務公司在多年來的努力與建設下，持續不懈地升級港口軟硬體設施，確保每次郵輪靠港時，旅客都能安全、舒適、順暢完成通關作業，成功打造具現代化且符合國際標準的港口設施。港公司也將持續推出郵輪彎靠優惠方案，明年已經有六百艘次郵輪彎靠。

▲前排左五起交通部次長林國顯、港務公司董事長李賢義與立委與郵輪業者合影。（圖／記者張佩芬攝）

▲前排左五起交通部次長林國顯、港務公司董事長李賢義與立委與郵輪業者合影。（圖／記者張佩芬攝）

今日論壇上午場安排港務公司、航港局、觀光署緊扣主題進行專題演講，下午場由各地方政府代表展現臺灣在地觀光魅力，並邀請台灣國際郵輪協會、台灣遊輪產業發展協會及名勝世界郵輪、奇寶遊輪、歌詩達郵輪台灣代表登台分享，落實城市、港口與郵輪業者的實質合作，顯現出台灣作為全球港灣城市表率的軟實力。

自國境開放以來，港務公司為爭取郵輪產業儘速復甦，不斷精進港埠軟硬體設施，同時加強區域港口合作、與觀光署及航港局透過優惠措施及國際行銷，再加上與國際郵輪業者及國內知名旅行社頻繁交流，共同推廣郵輪業務，效果相當顯著，近年來國際郵輪來臺的好消息絡繹不絕，今年郵輪來臺旅客數將恢復至疫情前最高峰的八成以上！

另一方面，台灣具備多元豐富的島嶼觀光資源，能串聯臺灣各離島景點，符合小型、探索型郵輪「深度旅遊」特性，在短時間內讓國外旅客體驗當地風土民情，本次論壇特別納入跳島郵輪議題，由交通部航港局分享「推動臺灣跳島郵輪的未來藍圖」，與各界共同探討臺灣發展跳島郵輪可努力的方向及策略。

此外，吸引郵輪靠泊的最大誘因為港口城市獨特的觀光魅力，本次除了由觀光署針對台灣觀光亮點及獎助措施進行專題演講外，接續由各地方政府分享各城市的觀光亮點，展現出台灣景點豐富多元的面貌，如何帶給郵輪旅客全新的體驗及享受。

國際郵輪旅客的穩定成長將帶動郵輪服務人員的需求，今日郵輪協會和學校代表也蒞臨論壇，透過深化對談與合作，強調臺灣作為海洋國家，培育專業郵輪人才的重要性，提升臺灣莘莘學子的國際競爭力。郵輪公司代表則表示十分看好臺灣市場，臺灣位於亞洲郵輪重心，無論向北發展日韓航線或往南發展東南亞航線都相當合適，未來將持續推出更多樣精采的旅遊航程，顯示對臺灣郵輪發展相當有信心。

港務公司董事長李賢義表示，隨著全球旅遊業復甦，郵輪市場也漸漸恢復正軌，根據國際郵輪協會(CLIA)統計，去(2023)年全球郵輪旅客量為3,170萬人次，已超越疫情之前2019年的2,970萬人次，預估在今(2024)年更將達到3,470萬人次，成長近9.5%。本次論壇分別由港口城市及郵輪業者從不同的角度探討郵輪公司的布局規劃，以及合作提升航點魅力之經驗分享，不僅陣容堅強且具有前瞻性，讓每位貴賓滿載而歸、收穫滿滿，也將成為未來臺灣郵輪推動上的重要參考。

關鍵字： 郵輪論壇立委地方政府港公司港埠費用大減免

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