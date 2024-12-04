勞動部再爆官員用公文打同事　洪申翰要查

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞動部霸凌爭議持續延燒，目前正在重啟調查，不過國民黨立委徐巧芯今質詢時爆料，勞動部疑似還有更多「謝宜容們」，官員拿公文打同事、心情不好就刁難等，對此，勞動部長洪申翰強調，在調查完成前不應該貼別人標籤，這些案件都會進入程序好好調查處理。

勞動部長洪申翰今日赴立法院社福衛環委員會，針對「勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署事件及如何完善申訴管道之具體策進作為及期程」進行專題報告，並備質詢。

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國民黨立委徐巧芯質詢時貼出一張「謝宜容們」的疑似事蹟，包括勞動力發展署外勞管理組專門委員胡欣野被指控，在外勞科長期間曾「用公文打罵同仁」，原本內部曾投訴但遭吃案，蔡孟良袒護邱月雲（曾為組長與副組長關係）、邱月雲袒護胡欣野（前台北市社會局舊識）。

勞動部主任秘書施淑惠也被指控，壓榨同仁交資料交簡報，批示看心情指導，心情不好就刁難批評擺臭臉；考績打70分出頭，讓想調動同仁調不出去；收取受政府補助單位提供的禮品；利用考核權力，壓榨同仁撰寫出國考察報告、個人碩士論文等。

針對這些指控，洪申翰表示，這些事情已經交給承辦的業務單位處理，但涉及到很多的個案，不宜針對這些個案做過多的細節討論，因為裡面有幾位離開勞動部的時間已經滿久了，但是每一個案子都會想辦法查清楚，在查清楚前，不宜做標籤化的敘述。