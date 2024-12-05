「促參法」持續推動創新　民間參與公共建設成果豐碩

文．理財周刊

隨著社會發展與民生需求多元化，有效整合政府資源與民間力量，共同推動公共建設，已成為政策規劃的重要課題。自89年促進民間參與公共建設法（促參法）施行以來，民間參與公共建設方式已成為推動國家公共建設重要推手，統計至113年10月底案件累積1,686件，民間投資金額達1兆218億元，案件更涵蓋食、醫、住、行、育、樂等各方面。

財政部推動促參司司長張素珍表示，經過促參法24年持續推動下，讓公共建設發展更快速，民間企業創意與資金投入，同時也提升公共服務的品質；另一方面在政府與民間的資源結合下，不僅減輕政府財政負擔，也提供民間更多元的投資管道，進一步促進經濟成長。

推動民間參與公共建設著有成效 提供民眾多元的公共服務

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「政府資源有限，民間創意無窮！民間參與公共建設一直是當前國際的趨勢。」推動促參司司長張素珍分享，促參法在24年的歷程裡，為臺灣公共建設注入創新活力，尤其在污水下水道系統、轉運站、再生水、高速公路電子收費系統、醫療設施、大型物流中心、焚化廠、國道服務區、停車場及運動中心等展現成果。

「促參融入食、醫、住、行、育、樂成為你我日常。」張素珍司長透露，如「陸軍聯誼廳」ROT案，結合古蹟保護與文創，為民眾提供優質的餐飲休憩空間；「臺北車站2樓美食街」OT案則以現代明亮用餐空間設計，吸引大量人潮；關乎民眾健康的醫療品質，則透過BOT方式打造「安南醫院」，為全國首座憂鬱症治療中心，「土城醫院」克服土地與資金困難，成功引進民間資源，華麗變身成為當地醫療重心，也同時帶動周邊經濟與就業市場。

在民生建設上，新北市「青年住宅」打破傳統平價住宅模式，以BOT方式提供優良住房，並避免弱勢過度集中產生的社會問題；臺南市智慧停車計費系統，提供便捷停車服務，大幅度降低紙張使用；此外，ETC系統讓民眾享受高速公路的便捷通行，每年有效減少1,368萬公升的汽油，節省回數票累積的高度相當於122棟台北101！

司長張素珍認為，這些成果顯示民間參與不僅能提升公共建設效率，還能提高服務品質。她進一步表示，財政部為激勵辦理優質民參案件之主辦機關及民間機構，只要案件符合促參法公共建設類別、民間參與方式及營運滿一年等資格，都可以申請金擘獎，截至今年第22屆金擘獎，共有147個政府團隊及194個民間團隊獲獎，透過宣傳得獎案件辦理經驗及效益，達標竿學習以利主辦機關複製成功經驗。

面對人口高齡化與環境變遷的挑戰，張素珍司長也指出，未來將持續推動在長照、環境污染防治、水資源、綠能及物流中心等公共建設的促參案件，這些領域不僅是當前社會發展熱點，也直接關係到民生的重要發展。

隨著臺灣進入高齡社會，長照設施的需求急劇上升。財政部與衛生福利部合作，統計至113年10月底，已經啟動了18個長照促參案，預計建設床位達2,787床，預估投資規模約300億元。

面對環境變遷挑戰，促參推動在綠能領域亦有重要進展！垃圾焚化廠與生質能廠等環境設施案已逐步啟動，將能有效解決臺灣面臨的垃圾處理與環境污染問題，目前以促參方式辦理焚化廠共27案，9個污水下水道案件、工業區污水下水道11案及7個再生水廠案件，2案高速公路電動車充電樁的綠能設施完成簽約。另在電子商務與全球貿易的發展下，物流中心的需求日益增加，至113年10月底，物流中心促參案件投資金額已超過618億元。

四大效益、三大修法重點 開啟促參2.0新紀元

促參法在111年底修法通過後，正式開啟促參2.0新紀元！張素珍司長強調，「透過促參2.0各項精進措施，預期可增加民間參與公共建設案源、降低民間投資風險、提升辦理嚴謹度及行政部門作業效率，具推動公共建設正面效益。」

促參2.0修正包含強化投資環境、多元民間參與、嚴謹辦理流程及提升作業效率四大效益，並增訂綠能設施、影視音設施、農業及資源循環再利用設施與數位建設之公共建設類別、納入政府有償取得公共服務機制（PPP）及增訂促參履約爭議調解機制三大重點。

配合產業創新計畫、有償PPP機制有效擴大案源與資金投入

為了配合「5+2產業創新計畫」及「六大核心戰略產業推動方案」之政策目標，促參2.0新增綠能設施等公共建設類別，擴大促參案源與民間投資管道。

建置政府有償取得公共服務(有償PPP)機制設置，在與民間合作上更是重大突破！促參2.0扭轉過去外界認為促參案政府不付費，造成部分無法完全自償公共建設無法有效推動的既定印象；修法後新增有償PPP機制依公共服務績效及品質付費，建立起政府與民間合理分攤風險模式，提高民間參與誘因，目前污水下水道、焚化廠、海水淡化廠及高速公路ETC等已採此模式辦理。

兆元投資國家方案 引導壽險業資金投入公共建設

面對近年變化快速的經濟環境，張素珍司長對臺灣公共建設的願景充滿信心！近期為了吸引壽險業資金投注國家建設，財政部與國發會、金管會合作研提「兆元投資國家發展方案」，由財政部負責該方案三大策略主軸之一「創新促參推進機制」，未來各部會在公共建設計畫研擬階段，將提早評估計畫是否適合以促參辦理，可以有效增加促參案源，並協助解決促參執行與法規遭遇問題，以擴大引導資金投入國家建設，讓民眾可以享受更好的公共服務品質，並節省政府財政支出，達到民眾、企業及政府三贏。

▊財政部推動促參司司長張素珍表示，促參法24年持續推動下不僅減輕政府財政負擔，也提供民間更多元的投資管道，進一步促進經濟成長。

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