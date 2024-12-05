快訊／中租控股首次出手訂造3艘散裝船　擴大船舶出租業務

▲中租控股跟進裕民航運，在新大洋造船廠訂造6.4萬噸超輕便型散裝船。（圖／裕民提供）

記者張佩芬／台北報導

業界指出，台灣的中租控股旗下子公司近日向江蘇揚州的新大洋造船廠訂造兩艘6.4萬噸超輕便型散裝船，另向南通的象嶼海裝訂造1艘同型船，每艘造價約3500萬美元，預計2028年交船。該集團目前擁有的船隻，都是二手船。

中租控股集團的業務原本就包括船舶與飛機租賃業務，業界高階指出，中租迪和在2014年曾經買下兩艘光明海運兩艘船齡約10年的巴拿馬型船，經營船舶出租業務，有關船員配置與工務等管理工作則交給裕民航運負責。該公司過去都是買進二手船經營，這次是首次出手訂造全新船舶，顯然相當看好未來散裝船運市場。

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根據貿易風報導，新大洋造船廠證實了與中租控股的交易，船隻採取Crown 63-Plus ultramax設計，將採用傳統燃料提供動力，但也將可支援液化天然氣。

經向中租控股查證，該集團目前擁有4艘散裝船，是2011年至2013年間建造的船舶。中租控股是台灣第二家在新大洋訂購船舶的企業。裕民航運先是委託新大洋建造4艘該型船，10月14日第3艘交船時，宣布再加訂4艘，至於是不是裕民牽線訂造，裕民高階表示「不好說」。

裕民加訂的4艘同樣可用於液化天然氣，每艘價格約3500萬美元，預計2027年與2028各交兩艘，是響應國際海事組織2050年淨零溫室氣體目標而建造，進行船隊汰舊換新，致力於推動船隊的環保轉型，船隻未來可根據市場發展改用新燃料。