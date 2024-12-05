跨太平洋航線市占率達飛超越馬士基拿第一　萬海成長率最高

▲萬海航運在跨太平洋航線市占率增幅最大。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

根據Alphaliner最新統計，在跨太平洋航線，今年11月法國達航運從丹麥馬士基航運手中奪回了市場領導者的位置，這兩家公司早先年分別併購了美國總統輪船公司(APL)與美商海陸(Sealand)；萬海航運去年11月至今市占率增幅高，達39.3%，市佔率為3.1%。

達飛截至11月市佔率達到13.2%，馬士基為 13.1%，中遠集團以12.9%緊隨其後，位居第三。達飛與馬士基的主導地位歸因於兩公司各自收購了APL和Sealand， APL和Sealand至今 仍然運營懸掛美國國旗的船隻。

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我國長榮海運在跨太平洋航線市佔率排第五，占比11%；截至11月，萬海在跨太平洋航線上的市佔率為3.1%，該公司以13,450箱(20呎櫃)貨櫃船經營美西與美東航線。

最大貨櫃船公司地中海航運(MSC)在跨太平洋航線是市佔率僅排名第六，占比為8.2%，主要是因該公司將高運力的亞洲-美國東海岸船隊轉換到亞洲-中美洲-南美洲東海岸航線所致。不過該公司明年2月將大幅增加跨太平洋航線運力，其第五條跨太平洋環線名為“野馬”，將服務於鹽田、寧波、上海、釜山-西雅圖、溫哥華、波特蘭、釜山和廈門航線。