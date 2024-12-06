投機客最喜歡這種房！永慶示警：失察陽台補登恐損失百萬房價

▲永慶房屋陳秉豐經紀人誠實提醒屋主「陽台補登」，戳破房仲投機手法，幫助客戶成功挽回百萬元房價！（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

你家陽台坪數有登記進權狀嗎？因建築法規有調整，民國71年前蓋好的房子，陽台不計入權狀坪數，在屋齡動輒4、50年的台北，許多老屋權狀上並未計入陽台坪數，出售前若無進行陽台補登，屋主的權益就會受損！永慶房屋陳秉豐經紀人曾與客戶接洽時，察覺屋主的房屋權狀中未登記陽台坪數，因此主動向屋主告知，並協助屋主完成陽台補登程序，出售時成功挽回百萬元房價，讓屋主相當感謝陳秉豐的誠實服務。

永慶房屋誠實服務 主動告知陽台補登資訊

陳秉豐經紀人表示，去年底接洽到老屋售屋的案件，並邀請屋主到門店細看估價資料。在門店討論時，陳秉豐注意到屋主的權狀中並沒有陽台補登，依照同區域的經驗，這個物件應該有約2坪的陽台可以補登。根據周遭類似房屋的市場行情，物件每坪平均單價大概位於45-50萬元之間，以房屋20坪的坪數、陽台補登2坪，總共22坪計算，合理的價格應該坐落在990萬元至1,100萬元之間，也提供完整實價登錄資料給屋主做參考。

屋主在聽完陳秉豐的分析後，表示他也有委託其他房仲業者出售，但是資料都沒有像永慶房屋提供的這麼仔細，此外其他房仲完全沒有提到陽台可以申請補登的事情，只說已有買方、要屋主趕快出售，是經由陳秉豐的提醒，才知道可以做陽台補登。

在陳秉豐協助屋主進行陽台補登後，房屋坪數從20.07坪增加至22.46坪，增加整整2.4坪！而後屋主也與陳秉豐簽下委託協助售屋，也順利在一個月內就替屋主找到適合買方順利成交，最終成交價1,060萬元、若以每坪約47萬元的成交單價來看，陽台補登幫助屋主挽回超過110萬元！

陳秉豐拆穿不肖房仲隱瞞陽台補登 為屋主挽回百萬房價

陳秉豐說明，因服務的區域老公寓多，因此會特別提醒客戶要注意「陽台補登」的狀況。在這個案例中，可能是部份房仲刻意隱瞞陽台能進行補登，想聯手投機客先將物件買下來，再進行陽台補登後高價出售，一來一往投機客很可能可賺百萬元以上。

屋主也表示，沒想到陽台補登前後價格竟然相差這麼大，幸好陳秉豐有提醒他，也協助完成陽台補登，才能挽回百萬元的房價，也很感謝陳秉豐的誠實服務，讓他避免被騙。

售屋前多方諮詢各家房仲 避免遭到不肖房仲坑騙

陳秉豐指出，台北市因為開發時間早、區域內老屋多，許多老屋都有陽台未補登的狀況，若是售屋前沒有完成陽台補登，不僅坪數不列入計算，更會損失龐大的房價。而部分房仲專門鎖定這類型的老屋，刻意不告知屋主要進行陽台補登，與投機客聯手購屋後，再進行陽台補登轉手高價賣出，讓屋主蒙受損失。

陳秉豐也提醒，屋主若要保護自身權益，售屋前一定要多諮詢各家房仲業者。近年來，永慶房屋於雙北市與里長合辦「陽台補登公益講座」，集團更在今年6月起，與全台各地里長、警察局等公部門合作，舉辦「預防房產詐騙公益講座」，幫助屋主瞭解陽台補登資訊，更分析房產詐騙手法，協助民眾維護自身權益。

目前永慶房產集團全台已舉辦超過520場公益講座、服務超過2.5萬人，幫助民眾預防不動產詐騙。陳秉豐表示，永慶未來也會持續以「先誠實再成交」的精神，提供一個公平、透明的房產交易平台，更主動維護消費者的權益。