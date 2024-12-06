DHL全球中小企業永續性調查　業界認為高度相關但投資準備度低

▲DHL國際快遞公布2024年全球中小企業永續性調查。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

根據DHL國際快遞公布的最新調查，顯示永續性已成為中小企業戰略要務，影響其企業價值及品牌信譽，但業界雖認為永續發展很重要，但在永續方面的投資準備度很低。

為更深入了解永續發展在供應鏈營運中的關鍵角色，DHL 國際快遞針對來自11個主要市場，共5,000名中小企業決策者進行調查，並將調查結果集結成電子書，提供來自受訪企業的寶貴見解，協助廣大中小企業主在不斷變化的環境中穩定前行並抓住新機遇。

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參與此調查的市場包括英國、法國、德國、荷蘭、澳大利亞、中國、新加坡、日本、墨西哥、加拿大和印度，受訪企業代表涵蓋九個行業：零售、消費品、專業服務、工程、時尚、科技、化工、生命科學與醫療保健，以及金融服務業。

「永續發展已成為許多企業的關鍵目標，但制定和落實相關策略的挑戰讓人備感壓力，許多受訪者強調他們不知從何開始。而透過跟DHL 國際快遞這樣值得信賴的物流領導者合作，藉由低碳運輸解決方案，中小企業可以確保自身的生存力和競爭力，落實長期的永續成長」，DHL 國際快遞全球商業執行副總裁Michiel Greeven表示。

在所有接受調查的行業中，至少三分之二的中小企業表示永續發展對他們來說「非常重要」或「極其重要」，特別是金融服務業和時尚業，有高達81%的受訪者做此回覆。儘管高度認同永續發展的重要性，大多數中小企業沒有計畫投入太多預算在永續發展上。超過半數的（53%）中小企業僅願意投入1%~3% 的預算，只有9%的中小企業願意投資5%以上的預算，而16%的企業則完全不會在永續方面進行投資。

雖然全球僅有23% 的中小企業願意為永續運輸支付更多費用，印度和中國的中小企業展現相對高的信心，分別有51%和47%的中小企業認為他們的客戶願意付費支持永續運輸。在被問及落實永續發展的挑戰時，大多數中小企業的主要擔憂仍是獲得內部和客戶的支持。這在德國尤為明顯，有74%的中小企業認為這是一大挑戰。

儘管時尚產業的供應鏈經常在永續性方面受到嚴格審視，大多數中小企業主對永續發展持強烈支持態度。該產業有81%的受訪者表示永續性對他們的業務「非常重要」或「極其重要」，超過四分之三(78%)的受訪者認為提供永續運送選項可以某種程度，甚至大幅改善其品牌形象。在金融服務業方面，43%的受訪者認為永續性對業務「極其重要」，而願意分配預算在永續實踐上的比例高達88%，領先其他產業，並有47% 認為提供永續運送服務能大幅度地為企業帶來商業成功。

DHL國際快遞不斷努力提升其營運和服務的永續性，積極落實集團的永續發展目標，包括在2030年前將年度溫室氣體排放量減少至2900萬公噸以下、最後一哩路的運務車輛電動化比例達到66%，並將永續燃料(Sustainable Aviation Fuel, SAF)的使用比例提高到30%以上。此外，我們的客戶可採用GoGreen Plus永續航空燃料服務方案，降低範疇三的物流運輸碳排放。這項方案透過證書交易體系（Book & Claim）模式確保所有碳排放降低值均經過精準的轉換，並取得第三方認證。

該公司表示，永續發展將在未來十年內加速驅動產業轉型。這本電子書旨在幫助中小企業採取可行的措施來改善其物流運輸方面的永續性，並克服因客戶需求而帶來的挑戰。作為全球物流產業的領導者，DHL 國際快遞支持全球數千家中小企業，提供適當的工具、策略和見解，幫助中小企業在永續實踐中脫穎而出。可點選以下連結下載DHL 永續性調查電子書。Sustainable Logistics: DHL Express’ Global Survey | DHL Global