比特幣連結最深！00909今年報酬率破7成　稱霸274檔股債ETF

▲投資示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

2024年接近尾聲，統計全市場272檔股債ETF，今年度報酬王由國泰數位支付服務(00909)以70%奪下冠軍寶座，其他前四名分別是第一金太空衛星（00910）、元大台灣50正2（006311）、富邦未來車（00895）及群益臺灣加權正2（00685L）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

分析師指出，投資找趨勢，想賺趨勢財，第一步先確定正確的投資主題，應考量三大關鍵，第一是全球環境，第二是主要市場政策面，第三是產業是否有3-5年以上的成長發展性，全球環境和主要市場的政策息息相關，自年初美國核准發行比特幣現貨ETF，全台唯一和比特幣高度連動的00909已經具備最重要的高度成長性，美國11月提出戰略儲備要納入比特幣的議案，預料川普上任後，會是率先推動的法案之一，這波國際政府的儲備需求，勢必將帶動比特幣和00909維持在上行趨勢。

分析師說明，00909的重要持股是擁有最多比特幣的公司微策略(MicroStrategy)，透過發債又發股來募集資金，要持續挹注比特幣投資，持幣量是全球供應量的2%，如果輝達是AI界的全球霸主，微策略就是幣圈的領導者，今年股價已漲462%，預計很快會被納入美國市場重要指標納斯達克100指數。

其二進一步觀察其他數位貨幣的表現，其實不只有比特幣一枝獨秀，特斯拉創辦人馬斯克酷愛的狗狗幣也是川普上任後的贏家之一，大幅挹注交易業者的獲利，00909這檔基金部位也有二成布局在大型加密貨幣交易平台，包括Coinbase、Robinhood、SBI holding，以及近三成的美大型挖礦業者，每一個成分股都是數位資產的龍頭概念股。

對於台灣市場尚未碰觸或不知道如何進入比特幣及虛擬貨幣投資領域的投資人，不用再擔心跨海網路平台交易風險，由投信業者發行的「國泰數位支付服務(00909)」正好提供了一個相當安全、合法、便利的投資管道，是具備未來3年-5年以上趨勢主題發展的投資標的。

國泰數位支付服務(00909)近一月、近三月及今年以來報酬率分別是22.71%、41.55%、70.73%，投資比特幣已經不再是年輕人的事，特斯拉公司早在2020年加入持有比特幣的行列、微軟12月20日就要開會討論是否投資比特幣，市場開始反應虛擬幣取代黃金儲備的訊息，待川普上任後，會再為加密資產帶來更多的利多消息，聰明的投資人應把握現在提早卡位。