勞團絕食抗議　洪申翰允諾強化就安基金監理化管理

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

勞動部勞發署北分署霸凌輕生案重啟調查、就安基金使用受關注，今天勞團到勞動部前絕食抗議100小時。勞動部長洪申翰說，調查報告這週會公布，基金會實質檢討、更多專業監理。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部長洪申翰列席報告業務概況，並備質詢；以及審查114年度中央政府總預算案關於勞動部主管預算（公務及基金預算）、勞動部函送財團法人職業災害預防及重建中心114年度預算書案。

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同時間桃園市產業總工會、台灣鐵路產業工會、消防員工作權益促進會、中鋼集團總工會今天並到勞動部前，發起「工人絕食100小時，等你答案！」抗議活動。

勞團除向洪申翰提問：「重大勞工政策你自己的意見是什麼？」並提出3點訴求，包含全面檢討基金用途，比照相關部會如實揭露；強化委員會成員專業度，建立真正外部監督機制；勞動部必須真正回應重大勞動議題。

洪申翰接受媒體聯訪時表示，尊重公民社會各種聲音的表達，社會大眾關注就安基金的使用、把關方式，上週進入實質檢討，接下來將朝更多監理化管理，包含現在就安基金收支管理辦法也在檢討範圍內，會努力進行。

稍後質詢時，國民黨立委陳菁徽指出，勞團主張增加7天國定假日，提問洪申翰是否到現場回應。洪申翰說，就是努力、大力做，把事情做出來才是最好的回應。

國民黨立委王育敏要求正面回應是否支持恢復7天國定假日。洪申翰回應，因為涉及跨部會權責，會在跨部會討論時表達勞工意見。王育敏質疑他聽命於經濟部，要求協商前勞動部應先有立場。洪申翰強調，這並不是聽命。

媒體聯訪時提問北分署霸凌輕生案重啟調查，報告是否仍有引發爭議的「立意良善」陳述內容。洪申翰表示，現在沒辦法說明新版報告裡面有什麼，因為還沒揭露，重點會從當事人生前經歷、遭遇什麼、受壓迫角度重新還原，一定會在這週公布，不會拖延。

至於霸凌通報平台何時上線，洪申翰指出，目前在法制作業，應該不會等太久。

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