順藥止瀉！連跌6根大股東晟德出手救市　今亮燈漲停

▲順藥股價一度衝漲停。（圖／翻攝自順藥官網）

記者高兆麟／綜合報導

生技製藥廠順藥（6535）在新藥解盲利空下股價狂瀉，交出連6根跌停板，今（10）日因大股東晟德（4123）出手買回順藥股票，開盤第一單灌進2004張成交量，不到15分鐘攻上212元漲停價。

順藥大股東晟德昨日晚間公告，授權董事長最高額度10億元買回順藥股票，買進價格150元至225元間。

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關於外界關注順藥授權中國夥伴上海醫藥於中國執行之二期臨床試驗解盲結果未揭露試驗數據、公告P值以及未來試驗數據的發表計畫，順藥表示，本試驗為本公司首次進行多劑量第二期劑量探索研究，旨在評估藥物的安全性及探索有效劑量，主要目標為確認試驗藥物的耐受性及劑量範圍，試驗結果已達成設定，目標並顯示良好耐受性。

由於第二期試驗以探索性研究為主，依據藥品優良臨床試驗規範以及本試驗之統計分析計畫書，本試驗對於療效部分並未定統計假設，故無對應之療效統計P值，以符合國際相關法規規範。

LT3001 作為全新作用機轉的新分子藥物，其與對照組在療效指標上的差異於試驗前屬未知，因此試驗設計未包含P值分析。為進一步探索相關療效，本公司正積極著手規劃第三期臨床試驗，以確定療效及對應的統計顯著性，並作為支持藥證申請的重要數據參考。