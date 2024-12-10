泓德能源今年累計營收82.29億創歷史新高　宣布投資泰創佈局海外

▲泓德能源董事長謝源一（左）、總經理周仕昌（右）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

智慧能源領導品牌泓德能源（6873）公布11月合併營收，11月單月營收達12.79億元，較上月成長34.85%，與去年同期相比，增加38.07%。本月營收成長主要來自台南地區漁電共生案件（約31MW）及嘉義地區漁電共生案件（約119MW）按進度投入材料及工程所帶動，另花蓮地區儲能工程（約60MW）進入施工末期，以及屏東地區儲能工程案件（約99MW）依進度投入材料及工程亦有所貢獻。2024年累計營收達82.29億元，年增幅達97.62%，已超越去年全年累計營收58.39億元，創下集團營收歷史新高。

泓德能源於 113 年 12 月 9 日召開董事會，決議通過以每股 30 元參與泰創工程股份有限公司（6750）現金增資，取得 4,822,000 股，現增後持股比例達 11.16%。泓德能源此次投資泰創工程，看重其在台灣、中國、越南、泰國及印度的海內外豐富實績，未來將成為泓德能源拓展海外市場的重要合作夥伴之一。

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泰創工程股份有限公司成立於 1993 年，於 2019 年興櫃，專注於無塵無菌室、水電、消防、冷凍空調及實驗室設備等工程。近年來，旗下子公司積極參與太陽能發電系統（PV）及建築整合光伏（BIPV）的規劃設計與建造。

泓德能源自去年展現拓展海外市場的決心以來屢創佳績。今年上半年，成功拿下日本長期脫碳素儲能系統容量市場標案，成為台灣首家進入日本儲能系統容量市場的公司。下半年，取得澳洲能源公司 ZEN Energy 9.7%股權，正式進軍澳洲電力市場，推動儲能、光儲及資產建置等合作專案。泓德能源目前在日本與澳洲再生能源市場布局成效顯著，目標開發量達 3GW ，未來將持續與更多合作夥伴攜手，拓展至其他國家市場。