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霸凌吳員！謝宜容交付「智能就服專案」　任務不明確又壓預算

▲▼快訊／謝宜容抵達新北檢　戴帽低頭「全身包緊緊」一言不發。（圖／記者黃哲民攝）

▲謝宜容抵達新北檢時，「全身包緊緊」一言不發。（圖／記者黃哲民攝）

文／中央社

勞動部勞發署北分署吳姓公務員輕生案重啟調查，報告顯示，前分署長謝宜容將「智能就業服務系統專案」交付吳員，但卻講不出明確需求，更壓低預算，致吳員身心壓迫，屬職場霸凌。

勞動部勞發署北分署上月4日發生公務員輕生案，後續衍生霸凌疑雲，勞動部今天（11日）公布重啟調查報告，認定吳員被交辦不可能達成任務，加上謝宜容管理模式不當，吳員確實遭霸凌且輕生與工作有關。

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調查報告顯示，依據訪談相關關係人陳述及錄音、書面資料等，謝宜容長期且持續對北分署人員以貶低、咆哮、羞辱、冒犯、威脅等行為，導致人員身心受到壓力與痛苦，並藉權勢地位要求北分署人員辦理明顯不合理工作，導致工作環境惡化。

而吳姓公務員確實遭受霸凌，因謝宜容以其職場上優越地位要求吳員執行業務上明顯難以進行的「智能就服專案」，逾越業務上必要且相當範圍，使得吳員承受精神上痛苦，亦使工作環境惡化，構成職場霸凌。

勞動部長洪申翰今天表示，這次調查受訪者都肯定吳姓公務員的工作能力，也很心疼吳姓公務員，報告裡顯示，謝宜容想將「智能就服專案」當成羅東就服站成立的亮點，「她一直很在意這個亮點」，但這個亮點實質內容是什麼、需求要什麼，都說不出來，就交由不具就業服務業務經驗資訊小組，也就是吳姓公務員主責，其實已超出其能力之外 。

洪申翰也說，真的要做這個東西也應該交辦給業務單位，但根據委員訪談相關業務單位，業務單位也都表達對這個專案用意是什麼、要做到如何都說不出來，甚至很多人員直言這是一個不可能達成的任務。

此外，報告也顯示，因無明確計畫，吳員在承接此案過程，曾諮詢過至少13個相關資訊廠商及2名AI方面的顧問，有的廠商甚至諮詢過2至3次，後來有嘗試產出一版本需求書，預定招標金額為新台幣3540萬元，但因法規規定超過1000萬必須提報數發部列管，因此又迫使吳姓公務員將此專案採購金額降至750萬元，僅以約2成預算難以遂行原需求書功能。

根據門禁卡顯示，吳員常常凌晨5時多就到辦公室，甚至有4時多就到辦公室，且吳員輕生的2個月前也曾跟其他人員表達，如果這專案做不出來就自我了斷等，洪申翰表示，綜合相關事證，可以認定吳員輕生與工作有關聯。

洪申翰說，根據調查過程中也得知，北分署中階主管也是謝宜容霸凌的受壓迫者，也有一部分主管將這些不合理要求直接轉嫁給基層人員承受，沒有盡到主管管理責任，沒有協助到下屬合理處理公務。

洪申翰說，因此除了將謝宜容免職外，這次重啟調查結果公布後，也會把負責資訊小組的中階主管，秘書室劉姓主任調離主管職，而北分署不健康的職場環境卻沒有向上示警，也會建議行政院人事總處將人事處蘇姓主任調職，這份調查報告也會轉給檢調，讓檢調來做調查。

關鍵字： 謝宜容職場霸凌

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