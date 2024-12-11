台積電明除息參考價1041元　尾盤棄息爆賣4178張受矚目

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）將在明（11）日除息4元，證交所公告除息參考價1041元，不過今日台積電股價收黑，下跌20元收在1045元，最後一盤更爆出4178張賣單，出現棄息效應，外界也關注，台積電明日是否能順利完成秒填息。

台積電明日將除息4元，配發2024年第2季獲利，下一季則將除息4.5元，未來更預期還能有更高的配息，預期2024年全年獲利配息有望達17元，明（2025）年更將有機會挑戰20元股利。

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不過台積電今日在除息前爆出棄息，尾盤爆4178張賣單，終場台積電也以1045元作收，下跌20元，跌幅達1.87%，台積電過去6季除息都秒填息，外界也因此關注明日是否能再度秒填息。

台積電11月合併營收約為新台幣2760.58億元，較上月減少12.2%，較去年同期增加了34.0%，仍創歷年同期新高。累計2024年1至11月營收約為新台幣2兆6161億4500萬元，較去年同期增加了31.8%。

台積電日前也在法說會中釋出針對第四季的最新財測，台積電預期第四季營收，以美金計算，約會落在261億元至269億元之間，換算下來，季增約13％。

若以1美元兌32元新台幣計算，台積電預期第四季毛利率約落在57％至59％之間，營利率約落在46.5％至48.5％。

