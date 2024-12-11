台肥明年加薪最高6.6%　平均調幅達5%超越軍公教

▲台肥董事長李孫榮(中右)宣布照顧員工114年加薪5%。(圖/台肥提供)
記者巫彩蓮／台北報導
台肥（1722）繼去年整體人均調薪達4.55%、加薪幅度完勝軍公教4%後，今年，董事長李孫榮宣布明（114）年加薪調幅超越今（113）年，除全體薪資一律普調3%，為擴大照顧基層員工，特別再調增固定薪資1,080元，換算下來，初階人員調薪最高達6.6%，全員平均加薪調幅達5%，再度超越軍公教。
李孫榮就任台肥董事長一年多來，帶領已有78年歷史的全台第一大老牌肥料公司華麗轉身，力圖延伸核心競爭力，擴大事業版圖，繼去年宣告進軍乾淨能源供應者事業後，率先成立前瞻事業研究中心，日前再獲經濟部投資台灣事務所根留企業方案，將投資30億元於台中廠擴建液氨儲存槽。
李孫榮表示，今年是台肥綠能元年，身為泛國營事業的一員，台肥率先支持政府政策責無旁貸。農業時期，台肥就是全台最大肥料供應者，當中大宗的液氨就是肥料的原料，而今時代變遷，在全球呼應淨零碳排，尋求乾淨能源之際，台肥的液氨正是乾淨能源的最佳選擇，所以這次獲得根留臺灣企業加速投資行動方案，證明政府積極支持台肥液氨乾淨能源發展，以因應全球低碳能源發展需求。
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