台肥明年加薪最高6.6%　平均調幅達5%超越軍公教

台積電明除息參考價1041元 尾盤棄息爆賣4178張受矚目

晶圓代工龍頭台積電（2330）將在明（11）日除息4元，證交所公告除息參考價1041元，不過今日台積電股價收黑，下跌20元收在1045元，最後一盤更爆出4178張賣單，出現棄息效應，外界也關注，台積電明日是否能順利完成秒填息。

台塑險守40元！ 四寶股價全盤皆墨 股價今年腰斬

中國大陸一貫石化廠新產能「瘋狂」開出，加上全球淨零碳排的趨勢，碳稅開徵在即，石化產業面臨內憂外患，今年台塑四寶股價頻頻破底，今（11）台塑（1301）險守40元，其他三家公司股價全盤皆墨，四寶股價今年呈現腰斬。

台股明年震盪幅度加大 法人建議「漲捨得賣、跌要敢買」

台股年終紅包行情啟動了嗎？伴隨年底作帳行情、外資聖誕長假效應，再加上川普將於明（2025）農曆年前上任，資金行情有望帶來一波紅包行情，凱基投顧總經理鄭宗祺表示，通膨降溫出現停滯、美國降息循環可能時間縮短幅度縮小、再加上宛如川劇變臉的川普重入白宮，明年台股也將宛如雲霄飛車般震盪幅度加大投資策略要掌握兩個重點「漲上去捨得賣、跌下來要敢買」。

86萬股民哭哭！巨嬰00940配息首縮水 今冏貼息

擁有86萬股民的月月配ETF元大台灣價值高息（00940）今（11）日除息，由於配息首度縮水至0.04元，市場原預期可以開盤秒填息，不料在台股回檔下，00940一開盤就陷入貼息，開盤20分鐘股價仍在平盤之下表現。

美超微2月底前要交財報 梁見後自信：不會被下市

根據外媒路透社報導，美超微執行長梁見後表示，他有信心公司股票不會從納斯達克下市，美超微將在2月之前提交必要的財務報告。美超微上週收到了納斯達克的一封信函，規定其在2月25日之前提交推遲的年度和季度報告，這是該證券交易所規定的例外。

大翻轉！勞長洪申翰公布重啟北分署調查 「謝宜容當然有霸凌」

勞動部長洪申翰今（11）日召開記者會重啟勞動部北分署吳姓公務員輕生案件，針對勞發署北分署前署長謝宜容調查結果，洪申翰從3大重點調查後說明「內外部委員一致認為，謝宜容當然有霸凌」，並痛陳她的高壓手段讓員工至今想到都會流淚，吳員甚至承受不合理的任務下向朋友說「不能交就自我了斷」等語，洪申翰對謝宜容管理風格直斥「荒唐」。

遠東銀喊話「股利殖利率落在6%」 股價力撐紅盤

遠東銀（2845）自結今年前11月稅後獲利41.14億元，已經提前達成今年全年獲利目標，全年獲可望續創新高，EPS 0.96元，明年股價規劃將是股票股利、現息比例約6比4，整體股利殖利率預期落在過去平均約6%上下，受到股利利多刺激，今（11）日維持小漲格局。

霸凌調查新進度！數發部：2案成立皆降調非主管職 1案不成立

數發部今(11)日表示，有關近日媒體及民代質詢本部韌性建設司及所屬資通安全署疑似職場霸凌案計3案，相關單位知悉後即迅速邀集具法律及心理等不同專業背景的外聘專家參與，成立專案小組完成調查，並經包括外聘委員在內的職場霸凌防治申訴處理調查小組會議審議，確認職場霸凌成立2案、不成立1案。

勞動部揭霸凌事證 3540萬專案「僅指示無做法」逼人750萬做好

勞動部39歲吳姓公務員輕生案行政調查大逆轉，勞動部部長洪申翰今（11）日召開記者會說明勞動力發展署北分署前署長謝宜容經重啟調查「內外部委員一致認為，確定是霸凌」，勞動部隨後也公開整起事件時序圖，揭露謝宜容將預算高達3450萬元的「智能就服系統專案」重砍至1千萬，後副分署長及祕書室主任討論後降預算至750萬元，且一開始就「只有指示、沒有想法與做法」，最終逼使年輕公務員絕望輕生。

瓦城海外首店落腳美國洛杉磯精華區 預計明年9月試營運

瓦城泰統集團近年看準台菜成為全球美食版圖中的一大亮點，近日推出全新品牌 SHANN SHANN小香。首店進駐台北新光三越信義A9館，期望藉由SHANN SHANN小香的推出，讓更多人感受新潮台灣菜的魅力，針對集團布局，董事長徐承義也表示，海外首家門市將落腳美國洛杉磯，店址會選在比佛利山莊附近商場，預計明年9月試營運，全年希望能展兩間店。