老婆想住30萬月子中心　他喊貴「只願出12.5萬」妻火大！網挺男方

▲妻子想住30萬以上的月子中心。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

女性生產後需要休養，不少人會選擇入住月子中心，但光是住一天可能就會花掉幾千元甚至破萬，是一筆龐大開銷，一名人夫表示，老婆最近懷孕了，想住跟朋友一樣的月子中心，價格超過30萬元，讓他感到很荒謬，身邊朋友住的都沒超過25萬元，因此只願意出12.5萬元，老婆超火大，貼文掀起兩派討論。

人夫在Dcard發文，「老婆想住超過三十萬的月中」，老婆看中的月子中心價格都超過30萬元，讓他覺得相當離譜，且身邊朋友住的月子中心都沒超過25萬元，不理解為何需要住這麼昂貴，老婆則說朋友都住這價位的，「但他們夫妻收入比我們高啊…為什麼這麼愛跟別人比較？」

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他最後提出付12.5萬元，剩下的部分由老婆負擔，這番話引發了老婆不滿，認為懷孕十分辛苦，他卻不願多出十幾萬元。原PO提到，一年多前買房時，已經約定好老婆負擔3成的錢就好，但產權一人一半，「多出的錢是補償未來懷孕的時間和經濟損失。」如今，妻子又拿朋友們的月中費用來比較，讓他覺得被情勒，並質疑懷孕的辛苦是否可以無限上綱，「不是付不起，但就是心裡很不舒服。」

貼文曝光，多數網友挺原PO，「懷孕是很辛苦沒錯，但他這樣太扯，錢也不是這樣花的吧，想當公主請找王子，不要殘害世上的正常人」、「就我來看，月子中心變成女孩炫富的管道」、「才出三成錢就登記產權一半，從這邊就看出來了，你慘了」、「你出20萬剩下的請她自己想辦法」、「覺得老婆這樣太無理取鬧了，我朋友住10幾萬的也一樣很好啊」。

不過也有人認為，做好月子很重要，「其實老婆懷孕期間到生完小孩真的很辛苦，月子中心的費用就是讓老婆好好休養，幫忙照顧你們的小孩，也教你們怎麼照顧嫩嬰，錢再賺就有了，小孩出生是喜事，不要為了小錢破壞了喜樂氣氛跟回憶」。