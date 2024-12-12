獨／中美晶強迫員工預支特休1個月　喊「共體時艱」減薪

▲中美晶董事長徐秀蘭。（圖／中美晶提供）

記者高兆麟／綜合報導

成立43年的太陽能矽晶圓製造廠中美晶（5483）爆強迫員工自明（2025）年1月7日起強制特休1個月，若年假不夠用，還要採「預支」的方式處理，明年農曆年後訂單量不足支撐整月上班天數，休假的人以半薪價計算，同時要求一定職級以上人員減薪，希望能共體時艱。

針對員工爆料，《ETtoday新聞雲》以電話跟電子郵件詢問公司，發言系統並未置評。

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中美晶前三季歸屬母公司業主淨利48.72億元、年減35.85%，每股盈餘8.7元，受限於本業太陽能售價不佳影響，本業營運蒙塵，惟業外環球晶（6488)、台特化（4772）、朋程(8255)等業績貢獻，獲利表現仍維持一定水準。

中美晶目前員工人數共850人，據員工向《ETtoday新聞雲》爆料，資方11日召開勞資會議臨時會，明年1月7日起至2月4日工廠生產線停線，提早放農曆年假，但扣除國定年假，其餘日期要求員工以個人補休或特休支應，特休不足則預支特休，不僅於此，年後訂單量不足，休假以半薪計。

根據投訴指出，中美晶初步告知員工，12月份正常出勤全力生產，明年1月6日中午停線、下午5點開始全員休公假，當晚6點尾牙，明年1月7日起（含1月6日夜班）至2月4日為廠休，2月5日復機，2月6日上班日要到公司拜天公。

另外，明年1月7日至2月4日，DL（直接員工）/IDL（間接員工）全員休假，以特補休優先，不足則預支特休，若依然不足時以事不扣全勤請假。

休假期間若有需要出勤，需由處長級決定，須經高層審核確認後才可上班，職級G8以上的員工要先共體時艱配合減薪；明年2月6日上班後若訂單量不足整月上班天數，若有休假則以半薪假為主；舉例若明年2月6日上班後，當月總工作量18天，訂單量可支撐10天，8天需休假以半薪價計算。