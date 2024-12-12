挺綠能發展　一銀擔任首家離岸風電國家融資保證額度管理銀行

▲一銀擔任國內首家離岸風電國家融資保證額度管理銀行。（圖／一銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

第一金（2892）旗下一銀與中信金(2891)旗下中信銀、匯豐銀行等金融機構，完成沃旭能源「大彰化西北離岸風場」外部投資人「國泰風能股份有限公司」19年期約600億元專案融資聯貸案簽約，該案首度引入國家融資保證機制，並由第一銀行擔任國家融資保證額度管理銀行，成為國內首家擔任離岸風電融資案件國家融資保證額度管理銀行的金融機構，象徵力挺政府能源轉型政策邁出重要的一步外，更是公股行庫參與離岸風電融資的一大步。

一銀於2021年初即成立「再生能源融資業務推展小組」，積極評估再生能源融資案件並持續累積相關知識及經驗；此外，憑藉2021年統籌主辦國家融資保證機制首案-中能離岸風電供應鏈之「台船環海」聯貸案，與國家融資保證中心的良好互動及經驗，使第一銀行獲得青睞，續於國泰風能案擔任國家融資保證額度管理銀行。

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國泰風能聯貸案籌組期間，一銀發揮過往評估離岸風電融資案件的專業及經驗，成為沃旭能源與國家融資保證中心溝通的橋樑，跨越文化與語言隔閡成就本案，同時，也不忘身為管理銀行的職責，積極為聯貸銀行團爭取保障。

一銀長期深耕綠色金融，積極響應國家綠能政策，未來仍將秉持審慎評估、擇優承作的原則，持續參與離岸風電融資案件，也期許達到拋磚引玉之效，攜手全體公股行庫共同支持政府綠能政策，接軌全球淨零碳排趨勢。

