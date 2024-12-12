蘋菓西打母公司拼重生！賣地資金入帳　銀行欠款全清償

▲蘋菓西打。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國民飲料蘋菓西打母公司大飲（1213）總經理于忠敏今（12）日於法說會上指出，高雄土地處分9.6億價款已在11月全面收取入帳，並已還清金融機構欠款，將搶攻超商、量販通路。

法說會簡報指出，目前公司最受歡迎的蘋菓西打PET600、CAN330己全面正常生產，並於各大開放性通路：全家、全聯、萊爾富、家樂福 、大潤發 及各地方超市… 等恢復上架銷售，CAN 250ml也將在12月恢復生產上市；至於各大餐廳、火鍋店、海鮮快炒店、小吃店 皆已陸續全面恢復中，並保持飲品領先地位。

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▲蘋果西打總經理于忠敏（圖／記者廖婕妤攝）

至於PET1250、2000（瓶裝1250c.c.與2000c.c.）產品，大飲表示，目前也進行產線調整，預計明年將以最高的品質全面回歸市場，期待明年營收可恢復正常，公司強調「不負廣大消費者及投資人所託」。

在營運概況上，大飲列出3大挑戰待克服，包括2023年受工廠停工及產品預防性自主下架回收影響，造成重大的損失；各項原物料持續大幅調漲，同樣導致生產成本增加，造成營業利潤 的衰退與損失；各大飲料廠相繼推出蘋果風味蘇打飲品，搶占公司市場商機。

大飲今年累計1至9月營收13.89億元，累計虧損4.26億元，每股虧損0.75元，但與去年每股虧損1.71元相較，虧損情形大幅改善。

大飲指出，在今年7月30日處分高雄市湖內區中山段27地號等51筆土地及及普濟段178、179等2筆建號之建物，由根現建設股份有限公司以9億627萬4300元的含稅價買下，公司預計處分淨利5億9142萬3000元，已在11月全數收取，並全數償還金融借款，大飲強調「目前公司已無其他負債並有充足資金投入公司營運。」