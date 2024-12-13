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冬日送暖　有巢氏和台慶台南經管會募集398袋熱血

冬日送暖 有巢氏和台慶台南經管會 募集398袋熱血（圖／永慶房產集團提供）

▲有巢氏房屋、台慶不動產台南區經管會舉辦捐血活動，冬日送暖為台南血庫募集398袋熱血。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

有巢氏房屋台南區經管會、台慶不動產台南區經管會於12月1日攜手台南市善化蘭心扶輪社、烤雞特攻隊，在台南市小東捐血室舉行「冬日捐血活動」。有巢氏房屋、台慶不動產動員區域內加盟店出錢出力，全力助攻台南捐血中心募集熱血，烤雞特攻隊也大方致贈烤雞給捐血者，當天共募集398袋熱血，為台南血庫貢獻一份心力。

現場除了捐血活動外，也提供「AI中風預防篩檢」、「婦女乳癌篩檢」服務。「AI中風預防篩檢」是由AI雲端判讀並提供檢測報告，若有心律異常，則建議就醫做進一步檢查，現場超過340位民眾參與檢測。而「婦女乳癌篩檢」的X光攝影篩檢服務，共計35人參加。

冬日送暖 有巢氏和台慶台南經管會 募集398袋熱血（圖／永慶房產集團提供）

▲捐血活動吸引上百位熱心公益的民眾，現場更有預防中風、乳癌篩檢，讓民眾助人、也助己。

這次活動主要籌辦者－台慶不動產台南區經管會長謝旺瑋開心表示，這次捐血活動相當成功！除了經管會贊助活動費用7萬元外，也感謝積極參與活動的台慶不動產及有巢氏房屋共9間加盟店，動員超過60位同仁輪流值班，分送茶點、引導民眾捐血和參與活動。特別是台慶不動產台南文化崇明加盟店東王啟山，包辦活動現場的相關內容，讓活動順利進行。

台南市善化蘭心扶輪社長林玉環表示，「AI中風預防篩檢」及「婦女乳癌篩檢計畫」是國際扶輪社的年度重點計畫，這次與永慶房產集團合作舉辦的捐血、乳攝、中風篩檢三合一活動，吸引數百位民眾響應，未來也期待更多女性朋友一起響應篩檢，早期發現早期治療。

有巢氏房屋台南經管會副會長許品謙也指出，這次的捐血活動有別以往，除了送烤雞、民生用品給捐血民眾外，現場也有中風、乳癌篩檢，讓民眾在做公益的同時，也能瞭解自己的健康狀況，助人、也助己。甚至有位先生相當感謝現場有乳癌篩檢，因為他太太8年前做過相關手術，但一直不願定期追蹤篩檢，所幸在眾人勸說下做了檢查，讓這位先生很感激！

有巢氏房屋台南區經管會、台慶不動產台南區經管會所屬的永慶房產集團，是台灣房仲第一品牌，除了提供專業、誠實的不動產買賣服務外，秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，持續以行動力挺在地公益、回饋社會。今年6月永慶房產集團更於全台舉辦「防詐公益講座」，免費傳授不動產防詐知識，為民眾的財產安全把關，至今已舉辦超過520場、逾2.5萬人參與受惠。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識

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