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美東1月15日短暫罷工　配合川普20日上任早早結束

▲紐澤西港。（圖／紐澤西港務局提供）

▲美東預計罷工時間點逼近川普上任時間，估計有罷工的話也會早早結束。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

在美國第一現場的海運界高階指出，代表美國東岸和墨西哥灣36座港口的國際碼頭工人協會(ILA)和資方代表美國海運聯盟(USMX)的協商遲無進展，1月15日罷工的可能性越來越高，不過因為美國總統川普上任時間是1月20日，估計勞資雙方都會賣川普的面子，在他就任前結束罷工。

今年10月1日美國東岸港口大罷工進行3天後於10月3日落幕。勞資雙方暫時就加薪幅度達成協議，並同意將主合約先延後至明年1月中，以進行碼頭自動化等議題的最後協商。

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本月稍早，ILA表示，由於僱主希望擴大半自動軌道式龍門起重機的使用，談判“陷入僵局”。ILA 在一份聲明中表示：「ILA並不反對進步、創新或現代化，但我們不能支援危及就業、威脅國家安全以及將勞動力未來置於危險之中的技術。」

一天後USMX 表示：「港口運營必須發展，採用現代技術對於這一發展至關重要。 這意味著提高性能，通過現有設施更有效地運輸更多貨物——這些進步對美國工人、消費者和公司至關重要。」

由於雙方仍堅持己見，談判陷入僵局，代表美國製造商、農民和農業企業以及許多其他進出口商和其他供應鏈利益相關者的數百個組織一起致函ILA和USMX，敦促他們達成共識。

由於這次可能的罷工時間逼近川普上任時間，估計新政府會提早出面找勞資雙方進行斡旋，因此這次如果真有罷工，也可能像上次一樣，早早結束，畢竟勞方已經要到6年內加薪61.5%的超高加薪幅度。

關鍵字： 美東1月15日短暫罷工川普20日上任早早結束

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