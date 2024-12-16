陳傑憲5帥促刷爆　兆豐聯名卡日本簽帳金額年增346%

▲統一獅5帥及教練團於世界大賽奪冠後開心合影，（圖／統一7-ELEVEN 獅提供）

記者巫彩蓮／台北報導

慧眼識英雄！兆豐銀行不僅攜手統一獅球團發行聯名卡，此次世界棒球12強賽更祭出日本實體消費5%回饋，強力應援台灣隊長陳傑憲、林安可、潘傑楷、邱智呈及郭俊麟5帥，根據兆豐銀行統計，短短五天的賽事期間，不僅「兆豐統一獅聯名卡」日本實體刷卡交易筆數年成長達184%，簽帳金額更是大幅飆升，成功締造出成長346%的絕佳成績。

有鑑於此，兆豐銀行乘勝追擊，再推「世界冠軍紀念冰霸杯」，只要明（2025）1月16日前持「兆豐統一獅聯名卡」累積消費滿2萬元，登錄成功就能帶回限量冰霸杯（其他兆豐信用卡刷滿3萬元同樣能參加活動），讓球迷們能一手掌握統一獅5帥，時時回憶奪下世界冠軍的沸騰感動！

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值得一提的是，兆豐銀行也觀察到一個有趣的現象，「統一獅聯名卡」在日本地區的消費簽帳大宗，並不像傳統想像的藥妝店或是機場消費，主要簽帳筆數及金額的大宗都是落在線上遊戲及動漫等相關宅經濟產業，推估應與今年推出的日本消費2%回饋無上限活動有關，成功帶動日本簽帳金額較去年同期成長49%。

兆豐銀行也建議，除了線上消費外，民眾也可多加利用日本實體店家優惠，例如日本百家連鎖家電如Bic Camera、YAMADA及Sofmap等商店刷兆豐JCB卡消費達免稅門檻，即可享最高15％折扣優惠；想買紀念品也可到多慶屋購物，消費滿5,000日圓可享10%折扣(最高可折10,000日圓)；若忘記帶實體信用卡，也可以透過兆豐行動銀行APP，於行動支付選項中綁定「兆豐統一獅聯名卡」，輕鬆享受日本血拚的小確幸。

國內消費部分，「兆豐統一獅聯名卡」除了被廣泛用於購買賽事門票及週邊商品外，由於該卡與icash pay合作，因此可同時享有統一集團旗下各子公司的愛金卡優惠，所以除了購票以外，國內簽帳消費通路前三名也由統一精工加油站、統一超商及統一獅萊恩酷包辦，顯示集團整合互利互惠的重要性，確實能展現在聯名卡的簽帳表現上，連帶也能讓卡友在多種通路擁有優惠，獲得日常生活的消費回饋。

