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38家金融機構春節ATM領鈔規定一表看！　5招省時省力

▲國泰世華ATM提款機。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲國泰世華ATM提款機。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

114年農曆春節連續九天假期(114年1月25日至2月2日)，財金公司彙整38家金融機構（含37家銀行、農業金庫）ATM領鈔規定，特別提醒民眾，春節連續假期使用ATM注意事項，包括避開尖峰時段使用ATM提領現金、瞭解往來金融機構提款與轉帳金額的限制、保留交易明細最安心、善用緊急聯絡電話，並慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作ATM等。

▲春節ATM操作規定，可點圖放大。（圖／財金公司提供）

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▲春節期間ATM操作規定，可點圖放大。（圖／財金公司提供）

一、避開尖峰時間使用ATM
根據歷年春節期間ATM交易統計顯示，春節假期前一營業日(1月24日)、小年夜(1月27日)及除夕(1月28日)之11:00～14:00及17:00～19:00二個時段，ATM使用量最大，建議民眾避開尖峰時段，以免排隊而耗費時間。

二、瞭解提款及轉帳金額的限制
本次春節連續九天假期，財金公司特別提醒民眾注意往來金融機構在春節期間使用ATM的相關規定，例如：每日提款及非約定轉帳的限額，以及未補登存摺拒絕提款及轉帳的次數限制等，及早準備現金並預先補登存摺，以免影響春節期間之資金調度。

資料顯示，目前以王道銀行、渣打銀行每日提款限額20萬元最高，逾17家銀行春節期間ATM每日提領累積限額在15萬元，包括國泰世華銀、台北富邦銀、中信銀、台新銀、玉山銀、元大銀、永豐銀、凱基銀、華泰銀、滙豐銀、京城銀、高雄銀、台中銀、上海商銀、彰銀、合作金庫與台銀等。

三、保留交易明細最安心
使用ATM倘發生異常情形，如扣帳未吐鈔、轉帳已扣款但未入帳等，系統比對後會自動沖正，並將溢扣或未入帳之款項撥入交易帳戶，請民眾放心，權益將全數獲得保障；民眾亦可保留「交易明細單」，憑以洽請金融機構處理。

四、善用ATM緊急聯絡電話
ATM都設有或張貼緊急聯絡電話，民眾如遇ATM異常狀況，請撥打緊急聯絡電話，向裝設ATM的金融機構反應。若無法獲得協助，亦可向往來金融機構洽詢，或撥打財金公司客服專線 (02)2630-5151。

五、慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作ATM
近來金融詐騙手法不斷更新，特別提醒民眾加強注意，ATM轉帳功能僅能將款項轉出，並無法透過ATM操作讓他人將款項轉入；另ATM沒有解除分期付款設定功能、無法完成退稅、亦無法取消扣款。因此，請不要依照他人指示操作ATM；於轉帳時，應多一分留意，再次確認是否認識受款人，以避免存款帳戶遭歹徒利用；如有懷疑，可先向「165」警政署反詐騙諮詢專線洽詢，以防範歹徒詐騙，保障自身財產安全。

關鍵字： ATM春節提款金融詐騙資金安全

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