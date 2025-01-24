黃仁勳曾嗆「你完全錯了」　半導體教父認輸

▲ 輝達執行長黃仁勳。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

半導體界的重量級人物陳立武近日在接受採訪時，回憶起多年前與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的互動。當時，陳立武和黃仁勳對輝達的定位有著截然不同的看法。黃仁勳堅信輝達是一家軟體和系統整合公司，而陳立武則認為輝達只是一家半導體公司。多年後，陳立武承認黃仁勳的看法是正確的。

根據《Business Insider》報導，陳立武與黃仁勳及超微（AMD）執行長蘇姿丰私交甚篤。陳立武透露，黃仁勳多年前曾告訴他，輝達將成為一家軟體與系統整合公司，其軟體價值將不亞於硬體。當時陳立武並不認同，認為輝達只是半導體公司，黃仁勳則堅決反駁：「你完全錯了。」多年後，輝達的軟硬體整合平台CUDA讓競爭對手難以匹敵，且其利潤率高達70%，這確實證明輝達更像一家軟體公司。

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展望未來，陳立武與業界仍在尋求替代輝達的解決方案，以降低成本並促進產業多元化。陳立武特別關注醫療產業中的AI技術發展，並在這方面投入大量資金，認為這是目前最具潛力的領域之一。去年8月，陳立武離開英特爾董事會，這一消息在市場上引起了不小的震動。雖然曾有傳言稱英特爾有意讓他回鍋擔任執行長，但陳立武對此事不予置評。

目前，陳立武透過旗下的投資公司Walden International，為半導體及人工智慧企業提供資金與諮詢，資產規模達15億美元。此外，他也通過風險基金Walden Catalyst投資AI新創產業，並在這一領域擁有一定的影響力。陳立武被譽為半導體產業的創投教父，憑藉其豐富的技術知識與精準的商業眼光，他在業界建立了廣泛的影響力。