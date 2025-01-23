物流戰！小蔡電器豪砸5億蓋4千坪智慧物流中心　粗估成本降90%

▲在網路崛起的小蔡電器斥資要成立大型智慧物流中心，也正式加入物流戰行列。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

近年零售業進入物流戰，各大集團都積極布局大型物流中心，現連獨立品牌電商也斥資要蓋智慧物流中心。從台中起家的知名電器電商小蔡家電宣布將斥資5億元，在台中外埔區蓋4000坪大型智慧廠房，不僅電器組裝加工，還包括智慧物流、庫存管理以及自動倉儲等。小蔡家電創辦人蔡在隆粗估，廠房完成之後，將可省下90%的成本，「除了看得見的缺工問題解決之外，智慧化廠房還可以解決電器在搬運過程中損壞、碰撞甚至遺失，出貨準確率等問題。」

從網路電商，跨足到實體店面，蔡在隆創設的小蔡電器目前在全台設有台北、新竹及台中三家實體門市，並透過各大電商平台及自有官網銷售，主要代理樂金、日立、夏普、喜特麗、聲寶、三星、三菱重工、惠而浦、東元、櫻花、SVAGO等國內外知名家電品牌。

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現今各行各業都缺工，人力成本對電器業而言是一大支出；另外，代理商品多，代表庫存量得足，背後隱藏著搬運可能造成的損失，包括電器碰撞、損害、遺失等，「大型家電動輒10多萬元，人工搬運若發生損壞，總不能叫員工吸收賠錢，可長期由公司吸收，就成為不容小覷的成本，但若自動化之後，每款電器都有自己的『包廂』等待歸位，出貨準確率也會提升，而過往那些看不見的損失，都會大幅減少，粗估全部可降低9成左右！」

為了蓋合格廠房，蔡在隆坦言，取得土地之後，公司花了半年多時間涵養改善地質、土壤，也與崴正營造、盟立自動化公司合作，新廠房設計以安全、效率、發展及減碳為主軸，減碳措施包括在屋頂設置太陽能光電設備，預計年減碳量約250公噸，廠內也將採用防火建材並增設防災監控設施，並引進智慧物流系統，搭配自動倉儲設備，以縮短庫存搬運時間，提升出貨準確率。