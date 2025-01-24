長榮航空招募百名地勤新血　起薪4.3萬元起

▲ 長榮航空即日起至2月7日止啟動年度地勤招募，開出超過百名職缺。（圖／長榮航提供）

記者廖婕妤／台北報導

長榮航空（2618）因應航空市場需求擴大，啟動年度地勤招募，釋出超過百名職缺，涵蓋多種不同職類，大學畢業者起薪4.3萬元起，具備專業證照或相關經驗者，薪資將個別議定，報名日期自即日起至2月7日止。

長榮航空表示，本次地勤人員將招募客運運務、貨運運務、客服人員等一般職類，以及資訊工程師、職業安全衛生人員等專業職類。為使新進員工能夠充分發揮專長，將依個人專業背景分配至桃園／高雄國際機場、桃園南崁總公司及臺北市區等工作地點，未來公司也將根據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會，為員工的職涯發展創造更多可能性。此次招募預計於2025年4~5月分梯次報到。

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長榮航空秉持「人才是企業最重要資產」的理念，通過公開、透明的徵才管道，嚴格執行「選才、育才、留才」的策略，並為新進員工提供完善的教育訓練、暢通的升遷管道與良好的薪酬福利。長榮航空員工享有優待機票、免費交通車、員工餐廳、交通及餐費補助等多樣化的福利措施。此次的地勤招募除展現長榮航空穩健的經營規劃外，亦為有志於航空產業的求職者提供多元就業機會，為其職涯發展開創新局。

此外，長榮航空與國際知名主廚團隊再次攜手合作，為旅客打造美味新篇章，除了與米其林三星「一子相傳NAKAMURA」中村元計料理長、与玥樓頂級粵菜總舵手許文光行政總主廚以及中餐廚界教父黃清標大師推出全新機上饗宴外，也與米其林星級燒肉餐廳老乾杯持續合作，並結合世界冠軍麵包大師王鵬傑手作精品麵包，搭配多款精選頂級香檳與紅白酒款以及特色冠軍飲品。

長榮航空為歡慶春節到來，特別以三麗鷗家族明星為元素，讓Hello Kitty與他的好朋友們陪伴旅客開心過節，機艙內從三麗鷗春聯裝飾到充滿年節氣氛的登機影片，以及限量贈送的Hello Kitty萌系紅包袋，搭配機艙紅金兩色字樣的迎春頭墊紙、餐巾紙，象徵著新年財運旺盛、福氣滿滿的好意象，另外還有特別準備元寶造型包裝設計、口感Q彈的年節限定「旺福」軟糖，讓新年的祝福與您隨行，讓旅客感受濃濃「年」味。

▲長榮航空於春節期間在客艙內張貼三麗鷗春聯及鋪設頭墊紙。（圖／長榮航提供）