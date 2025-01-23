總統府道歉「今年沒有三節禮金」！一票公務員傻眼：做30年沒領過

▲基層公務人員根本沒有三節禮金。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

總統府秘書長潘孟安今（22日）發出內部致歉信，指因立法院全數刪減或凍結「國務機要費」3千萬元，原本要發給總統府員工的春節禮金無法發放。不過，許多基層公務員抗議，做了十幾年，根本沒有領過三節禮金，「從來沒領過，憑什麼只有總統府有，砍得好啊」。

有網友在PTT發文，看到Dcard網友在討論公務員三節禮金被砍，據傳三節禮金1萬1千元，春節禮金7千元，結果有許多公務人員留言，工作多年的時間裡，根本沒有領到過三節禮金，更別提新聞中提到的11000元，紛紛跳出來要求砍掉這筆預算，原PO驚呼「真的一堆公務員都沒領過三節禮金？」

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許多公務人員在Dcard貼文底下留言，從來沒有領過三節禮金，「大概全台灣只有總統府有三節獎金」、「我相信版上99%的公務員都沒領過這東西」、「我入職到現在都沒拿到，請問到哪裡可以領？」「勸現在是公職的人，馬上去潘孟安臉書留言，請他生給公職人員，並且補上往年的三節獎金」、「從事公務員工作30多年，從沒領過三節禮金」、「多少公務員在第一線被奧客廝殺時，坐在總統府裡卻還有三節獎金」。

許多人大讚砍得好，「公務員快10年從沒領過，憑什麼只有總統府有，刪一刪啦」、「那我只能說砍得好耶，我入職到現在就領過生日禮金」、「只有總統府有的話就砍一砍吧」、「砍得好，公務員本身就沒有三節獎金，只有總統府自己人才有嗎？這樣算酬庸了吧」。

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