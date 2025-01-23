中華電：台馬第2海纜、TPE海纜恢復服務

▲海纜海上施作場景，圖為台澎海纜。（圖／台電提供）

文／中央社

台馬第2、第3海纜因自然劣化故障，中華電表示，第2海纜已於22日上午恢復部分芯線傳輸，並以微波為備援，已協調海纜維修船進行第2、3海纜檢修；而3日遭外籍貨輪損害的國際橫太平洋快速海纜（TPE）則完成修纜。

數發部日前表示，因海纜自然劣化，台馬3號海纜15日下午發生障礙，台馬2號海纜也在22日回報障礙。

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中華電信今天晚間指出，台馬第2海纜於22日凌晨5時34分，因芯線自然耗損造成異常故障，當下台馬通訊自動切換至微波傳輸，對馬祖用戶的語音電路、網際網路及各項通信服務均不受影響；經中華電信員工逐芯檢測和緊急搶修得宜，已於同天22日上午11時40分，台馬通訊即恢復由海纜部分芯線進行傳輸，並以微波為備援。

中華電信表示，已積極協調國際海纜維修船來台進行台馬第2、3海纜檢修，在海象條件允許下，預計短期內可完成修復，提供馬祖更穩定的通信服務品質。

中華電信強調，台馬通訊除提供雙海纜互為備援外，針對台馬間的微波頻寬已擴充至足量頻寬，可滿足台馬間全面通訊需求，目前微波可提供12.6Gbps，高於馬祖流量高峰約9.5Gbps；另外已積極建設台馬第4海纜，預計民國115年中完工，更能增加台馬離島網路韌性與服務品質。

國際橫太平洋快速海纜（TPE）S3S段在1月3日在距離淡水海纜站約68.17公里處發生斷纜。

中華電信表示，當下立即啟動備援機制，調度國際NCP海纜進行訊務疏轉，各項通信服務均不受影響，並立刻聯繫橫濱船區調度海纜船前來修纜，已於1月20日完成修纜，將台灣對外包含美國、日本及韓國等訊務，順利切換回國際TPE海纜，目前運作正常良好。