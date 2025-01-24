鴻海年終大紅包今入帳！績效獎金大增30％　員工嗨等上午嘉年華會

▲鴻海。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

鴻海（2317）集團上萬名員工在今（25）日金龍年最後一個上班日起床就收到績效獎金入帳消息，由於搭上AI浪潮公司業績興旺，今年績效獎金比去年高出30％，有員工直呼「被錢香醒」、「team鴻海」，嗨等上午運動嘉年華會。

鴻海過往皆於農曆年前最後一個上班日發出；跨年前會有固定2個月「年終獎金」，農曆年前會有一筆「績效獎金」，據傳今年平均績效獎金比起去年大幅提升30%，百萬入帳者多以平常心看待。

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根據鴻海規定，集團員工薪資結構主要分為3大項，第一是保障年薪14個月年薪，於年底發放；第2是績效獎金，依個人考績而定，在每年農曆年前發放；第3是「年度分紅獎金」，於每年9月底到10月初發放。

雖然今日入帳的績效獎金因個人工作表現略有不同，但賺錢的事業單位成長幅度最多，事業群員工一般來說，會高於中央周邊單位。

鴻海董事長劉揚偉今日下午親赴台北大巨蛋出席「2025鴻海運動嘉年華」，公司除了安排「創意進場活動」、「聖火傳遞」、「大隊接力」、「趣味競賽」等橋段，打造別開生面的年度盛會外，還找到歌手田馥甄（Hebe）、動力火車，以及李多慧、林襄、一粒、籃籃、峮峮等明星啦啦隊員，擔任9隊競賽隊伍隊長加油應援。