洪申翰曝接任勞長瘦10公斤　談預算被刪嘆「硬砍實在很可惜」

▲勞動部長洪申翰YouTube直播。（圖／翻攝自YouTube／洪申翰 Sun Han）



記者廖婕妤／台北報導

洪申翰去年11／25接任勞動部長，上任將近2個月，他今（23）日晚間也首次以新身分在YouTube直播，透露自己瘦了將近10公斤，也提到勞動部這段時間發生的事情不少，有做了一些事情、也努力解決問題，並提到總預算確定被砍7500萬一事，現在仍在盤點「災情」，直呼有些委員連砍了什麼都不知道，硬砍實在很可惜，很多需要的人都會得不到幫助。

洪申翰表示，總預算的問題，針對很多在野黨提案刪砍的部分，勞動部想盡辦法要來爭取，部分預算有救回來，但還是有一些對勞工、工會的重要資源就沒了，這幾天部內還在針對勞工朋友的「災情」來盤點跟做出因應，但真的還是會對勞工產生影響，「砍預算真的很難理性討論，部分委員真的連砍了什麼都不知道，真的覺得這樣硬砍很可惜。」

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洪申翰舉例，政府花很多力氣，讓新手爸媽在產檢假上有更好福利，希望可以從5天拉長到7天，就涉及到雇主負擔能力較低，可以有薪資補貼，「但這次預算審查有點傻眼，產檢假陪產檢假砍了800萬元，算下來應該今年下半年產檢假陪產檢假薪資補貼發放就會出現困難。」

洪申翰指出，不是說很在意少子化、怎麼幫助願意生小孩的夫妻有更多保障嗎？為何國會還要砍產檢假陪產檢假薪資補貼？「很難想像為何要做這種事，產檢假陪產檢假不該薪資補貼嗎？幫到的新手爸媽不夠多嗎？怎麼會是用刪砍預算的方式處理？這是跟原本口中宣稱想幫助的人都是背道而馳。」

洪申翰也說，勞動部廣宣費也被刪6成，各階層勞工都很需要透過各種管道知道自己的權益，像是今年1月開辦勞保紓困貸款，就是透過廣宣費用、透過媒體讓勞工知道，一般勞工其實不知道，很多年紀較長的勞工就是要看各種媒體、廣播才能知道有權益、該如何來申請，但預算砍了就斷了取得資訊管道，很多勞工要了解自己權益會變得困難。

洪申翰強調，好的國會監督對行政部門有很好的幫助，有對的提案、讓事情更好，都很願意從善如流、願意檢討，但上述那些並不會讓行政部門更好，不會讓該得到幫助的人得到保障，只是拖累行政部門腳步往反方向走。

洪申翰說，這次有更多的凍結案，都沒有給明確的解凍條件，沒有說做到了什麼條件、附上報告，到立法院可以要求解凍，「解凍條件不明確，怎麼評估何時能解凍？做什麼才能解凍？一切都充滿高度不確定性」，他也說，不是要否定立院監督行政部門的權力，但好的監督是什麼狀態大家都知道。