快訊／台股收盤下跌21.89點　台積電跌10元至1075

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（17日）開高走低，加權指數終場下跌21.89點，以23018.01點作收，跌幅0.1％，成交量3991.44億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲91.67點開出，指數開高走低，盤中最高達23223.51點，最低23018.01點，終場收在23018.01點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1075元，跌幅0.92％；鴻海（2317）上漲1元至183元；廣達（2382）維持平盤至275元；陽明（2609）下跌0.2元來到78.7元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.03元至9.34元。

今天漲幅前5名個股為慧友（5484）上漲5.5元，漲幅10％；揚智（3041）上漲3.65元，漲幅10％；華冠（8101）上漲1.85元，漲幅10％；台灣精銳（4583）上漲68元，漲幅9.99％；上銀（2049）上漲24.5元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為三地開發（1438）下跌5.7元，跌幅9.88％；勝德（3296）下跌2.7元，跌幅7.83％；喬山（1736）下跌14.5元，跌幅7.49％；佳大（2033）下跌1.8元，跌幅7.06％；東和（1414）下跌1.8元，跌幅6.95％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 慧友（5484） 60.5 ▲5.5 ▲10.0％ 揚智（3041） 40.15 ▲3.65 ▲10.0％ 華冠（8101） 20.35 ▲1.85 ▲10.0％ 台灣精銳（4583） 749.0 ▲68.0 ▲9.99％ 上銀（2049） 270.5 ▲24.5 ▲9.96％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 三地開發（1438） 52.0 ▼5.7 ▼9.88％ 勝德（3296） 31.8 ▼2.7 ▼7.83％ 喬山（1736） 179.0 ▼14.5 ▼7.49％ 佳大（2033） 23.7 ▼1.8 ▼7.06％ 東和（1414） 24.1 ▼1.8 ▼6.95％

資料來源：證交所