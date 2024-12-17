快訊／台股收盤下跌21.89點　台積電跌10元至1075

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（17日）開高走低，加權指數終場下跌21.89點，以23018.01點作收，跌幅0.1％，成交量3991.44億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲91.67點開出，指數開高走低，盤中最高達23223.51點，最低23018.01點，終場收在23018.01點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1075元，跌幅0.92％；鴻海（2317）上漲1元至183元；廣達（2382）維持平盤至275元；陽明（2609）下跌0.2元來到78.7元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.03元至9.34元。
今天漲幅前5名個股為慧友（5484）上漲5.5元，漲幅10％；揚智（3041）上漲3.65元，漲幅10％；華冠（8101）上漲1.85元，漲幅10％；台灣精銳（4583）上漲68元，漲幅9.99％；上銀（2049）上漲24.5元，漲幅9.96％。
跌幅前5名個股則為三地開發（1438）下跌5.7元，跌幅9.88％；勝德（3296）下跌2.7元，跌幅7.83％；喬山（1736）下跌14.5元，跌幅7.49％；佳大（2033）下跌1.8元，跌幅7.06％；東和（1414）下跌1.8元，跌幅6.95％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|慧友（5484）
|60.5
|▲5.5
|▲10.0％
|揚智（3041）
|40.15
|▲3.65
|▲10.0％
|華冠（8101）
|20.35
|▲1.85
|▲10.0％
|台灣精銳（4583）
|749.0
|▲68.0
|▲9.99％
|上銀（2049）
|270.5
|▲24.5
|▲9.96％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|三地開發（1438）
|52.0
|▼5.7
|▼9.88％
|勝德（3296）
|31.8
|▼2.7
|▼7.83％
|喬山（1736）
|179.0
|▼14.5
|▼7.49％
|佳大（2033）
|23.7
|▼1.8
|▼7.06％
|東和（1414）
|24.1
|▼1.8
|▼6.95％
資料來源：證交所
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