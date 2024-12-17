華爾街「全村希望」換人！　分析師熱議AI股博通取代輝達

▲博通。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

客製化晶片（ASIC）大廠博通（Broadcom）財報亮眼，掀起市場熱議「取代GPU（繪圖晶片）」的可能性，博通股價連日勁揚，市值超過1兆美元後持續上衝，AI股輝達（NVIDIA）、超微（AMD）因此受挫，市場熱議「全村的希望」恐將換人，重新帶動新一波科技股大戰。

博通美股周一收250美元，上漲25.2美元或11.21%，今年以來漲139.569美元，漲幅126.38%；NVIDIA以132美元作收，下跌2.25美元或1.68%，盤中最低130.42美元，為10月15日、近2個月新低；AMD收盤報126.69美元，下跌0.22或0.17%。

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美光科技在即將在美國時間12月18日盤後（台灣時間19日）公布季度業績，周一盤中一度大漲超8%，終場以108.26美元作收，上漲5.76美元或5.62%。

博通股價暴漲的源頭，來自於該公司上周發布超乎市場預期的業績及樂觀的第一季度展望。受益於生成式人工智慧（AI）熱潮，博通全年AI相關收入同比飆升220%，達到122億美元。

分析師認為，博通客製化晶片「XPU」與輝達銷售的GPU有所不同。博通表示，本季向3家超大規模客戶交付的XPU出貨量翻倍。雖然博通公司未公開客戶名單，但分析師認爲這三家公司是Meta、谷歌母公司Alphabet以及TikTok母公司字節跳動。

《MarketWatch》引述Melius Research 分析師 Ben Reitzes評論指出，AI供應鏈、網通相關類股都是博通效應的受益族群，因為這表明大公司將繼續在AI領域上投入資金。



