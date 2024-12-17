投資一顆350萬！比特幣刷天價　幣圈：戰略資產催生瘋漲

▲比特幣示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

比特幣在政治面、產業面雙重利多拉抬下，多頭發動猛攻，根據幣安交易所今（17）日公告資訊，近24小時內台幣計價比特幣最高來到台幣350萬元，為歷史天價。幣圈認為，在比特幣升級為各國央行儲備貨幣、視為戰略資產下，未來還有進一步飆升的空間。

至台北時間17日上午11點半，幣安交易所比特幣以台幣報價來到346萬3156.72元，雖較今日凌晨2點半左右350萬2097.19元略微拉回，但仍在高檔盤旋，今年以來，比特幣已漲逾152.03%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「比特幣以美元報價已突破10.7萬美元大關，在台幣升幅不太可能超過美元下，一顆比特幣喊破350萬台幣的行情應該還有機會再被看到。」幣圈人士觀察，最近一波比特幣起漲，來自於美國準總統川普當選，但接力上衝的關鍵，則是微策略（MicroStrategy）即將在12月23日列入納斯達克100指數成分股名單；以及美國、加拿大已有州級地方政府投資比特幣做為避險資產所致。

台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻表示：「私人企業的積極參與，正逐步推動比特幣在商業和金融領域的價值提升與普及應用。」

微策略自2020年開始購買比特幣，在當時被視為一項超前的企業投資，更樹立了企業財務管理的新標準，成為企業大規模投資比特幣的先行者。該公司於後續幾年透過可轉債與股票融資，持續加碼買進，目前累計持有42.36萬枚比特幣，總價值約430億美元，占全球比特幣總供應量的2%。這一策略不僅彰顯對比特幣的信心，也使公司股價自2020年以來增長超過30倍，吸引眾多企業效仿。

根據數據顯示，目前全球約有144家公司在資產負債表上配置比特幣，其中包括比特幣礦業公司如Marathon Digital、Riot Platforms和Bitdeer等，它們同樣透過可轉債融資策略進行購買。其他如日本的Metaplanet計劃在2025年前持有1萬枚比特幣。此外，特斯拉持有價值15億美元的比特幣，香港遊戲公司博雅互動（Boyaa）則持有市值約3.1億美元的比特幣。

今年至今，博雅互動的股價已上漲了753.45%。11月底，在美國紐交所上市的中資礦企SOS Ltd.也宣布購買5000萬美元的比特幣，該項消息發布後，其股價當日一度上漲42.88%。企業的這波購幣潮旨在優化財務結構並實現資產增值，同時也推動了加密資產的廣泛應用和普及。

彭云嫻表示：「機構資金的湧入不僅是市場穩定的核心驅動，更象徵著加密貨幣被全球主流金融體系認可的一大進步。未來，機構力量將在全球政策與市場創新中扮演更關鍵的角色。」

彭云嫻認為，在這一背景下，全球傳統金融與加密貨幣的邊界不斷模糊。穩定幣已成為連接傳統資本市場與數位資產的重要橋樑，而ETF的廣泛應用則為機構投資者提供了更加安全和合規的投資管道。隨著市場適應性的提高與法規環境的逐步完善，或許很快我們可以看到比特幣再次突破屬於他的天際線。