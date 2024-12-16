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張忠謀台大演講自爆「汽車公司加薪態度不客氣」　投身半導體業

▲▼台積電創辦人張忠謀。（圖／記者湯興漢攝）

▲台積電創辦人張忠謀資料照。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

台大今天下午邀請台積電創辦人張忠謀演講，並未邀請媒體及對外開放，張忠謀在會後表示，當時1955年做出兩大決定，開啟進入半導體領域工作，他建議年輕人，運算（computation）是未來所有領域都需要的，運算領域可說是一條蠻寬廣的路。

台灣大學今天下午在綜合教學館錢思亮紀念講堂舉辦椰林講座，邀請張忠謀就「半導體生涯的教訓」發表演說，並未對外開放和邀請記者入內，會後張忠謀接受現場等候媒體短暫採訪。張忠謀說，他不回答台積電的議題，由台積電現在經營團隊回應。

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媒體詢問張忠謀在演講中提到1955年做出兩大決定，張忠謀表示，第一個是自己參加美國麻省理工學院MIT博士資格考試失敗、落榜，原本可轉到其他學校攻讀博士學位，但決定找工作、不再繼續唸書。

第二大決定，張忠謀說，自己是念讀機械系，找工作應該是與機械有關的公司，當時與機械最密切的是汽車公司，當時汽車公司、半導體公司都有找他，但是打電話去詢問汽車公司薪資可否增加一點時，態度和面試時完全兩樣，變得不客氣

張忠謀說，當時自己20多歲，年少氣盛，覺得這家公司不禮貌，就想「去你的吧！」，於是就到另一家半導體公司工作。

媒體提問給年輕人的建議，張忠謀表示，運算（computation）是未來所有領域包括生技、人工智慧AI、半導體都需要的，運算現在已是獨立的領域，運算領域未來可說是一條蠻寬廣的路。

關鍵字： 台積電張忠謀半導體運算台大

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