台股ETF股民周增2.1萬　4檔季配款受益人創新高

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股ETF集保戶股權分散統計最新資料出爐，由於卡位本周季配型配息，66檔台股ETF受益人數上周增加2.1萬人，其中周、年相較雙增的前十大中都沒有月配型，而包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）等季配型受益人數卻持續創高，統計今年來66檔台股ETF受益人總共增加414.9萬人，總人數來到1021萬9935人。

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上一周元大台灣50反1（00632R）恢復交易受益人數減少1046人，另有25檔受益人增加，進一步觀察其中今年來受益人增加最多的，是配息維持新高將於本週除息的00919增加61.1萬人。

據了解，擁有百萬投資人的00919第7次預估配息0.72元維持新高，總受益人數持續創新高來到104.6萬人。有別於其他台股ETF，00919成立以來配息穩定步步高，似台積電階梯式步步高的配息政策，連續7季年化配息率都逾10%優於投資人期待。00919本次除息日為12月20日，參與除息最後買進日為12月19日。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，對於台股後市，過往20年統計，11月若收黑、12月上漲機率逾90%，預期12月作帳行情啟動。加上台股技術面轉佳，指數站上季線，且月線、季線同步往上，有利多方。台股受惠景氣面回復，以及資金面充沛的雙重利多，持續過年前作帳行情，帶來類股輪動機會，可擇優布局優質產業。不過市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的。

