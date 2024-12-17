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旅宿服務業盼開放移工　洪申翰：優先保護本國勞工權益

▲▼勞動部長洪申翰 聯訪 立法院衛環委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

旅宿服務業不斷希望開放外籍移工，商總理事長許舒博日前也提到，政府對於開放外籍移工轉為開放態度，但前提是要先提高台灣本國籍勞工的薪資，對此，勞動部長洪申翰今（17）日重申，正在進行評估討論，勞動部要先關心的是，先保護本國籍勞工的權益、將負面衝擊降到最低。

洪申翰表示，關於旅宿服務業，確實聽到很多產業端希望開放移工的聲音，基本上有這樣的主張，要先進行政策性評估，目前缺乏的是勞動力，也需要跨部會來討論，不同部會有不同評估面向，勞動部要關心的，就是勞工權益怎麼樣能被保障、被守住，會先從這方面去做相關評估，各種可能性目前都在進行中。

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洪申翰指出，行政院有說要進行研議，社會的聲音必須看待，有這樣的想法，相關的政策、情境有哪些面向，都要先把優缺點清楚列出，有邏輯、數據相關都呈現出來，供未來評估政策，不只移工，這也關於整體勞動力情境，也希望相關人力缺口怎麼優先結合，比如說中高齡、婦女等怎麼結合，關於移工的情境，產業一定是問能不能開放，但優缺點是什麼都要講清楚。

洪申翰重申，不同業別有不同的狀態，勢必要面對各種不同性質，這是合理的情況，勞動部作為勞動力開發的部會，也要面對需求的情境，怎麼樣比較好且降低負面衝擊，包括保護本國籍勞工、就業機會、工作勞動條件權益等，都是優先考量評估的面向。

關鍵字： 外籍移工旅宿業勞工權益洪申翰勞動部

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