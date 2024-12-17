台積電慈善基金會攜手桂冠　張淑芬親赴熊本帶來台灣家鄉味湯圓

▲台積電慈善基金會董事長張淑芬攜手桂冠赴日本菊陽町關懷長者分享湯圓。（圖／台積電慈善基金會提供）

記者高兆麟／綜合報導

台積電慈善基金會張淑芬董事長攜手公益夥伴桂冠實業，本週遠赴日本熊本縣，與 JASM 熊本晶圓廠共同舉辦冬至吃湯圓的暖心活動，讓派駐熊本廠的台積同仁，也能吃到家鄉的味道，並透過一碗湯圓、以飲食為媒介，將台灣特有的飲食文化與孝道精神，分享給日本在地員工。

張淑芬表示，透過一碗湯圓，不僅讓遠在海外的同仁感受到家鄉的溫暖，更希望將台灣的孝道與關懷精神傳遞到每個角落，連結彼此的心，讓愛與文化跨越國界。

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在張淑芬的理念下，台積電慈善基金會長期推廣「孝道」，藉由不同的公益形式與暖心對話，讓「孝道」從小開始扎根，同時也長期關注長輩關懷、惜食行善，攜手桂冠實業等多家食品企業，將飲食物資提供給弱勢據點及需要幫助的人。

2024 年 12 月 21 日是冬至時節，台灣習俗在冬至日吃湯圓，象徵圓滿、豐碩，並增添一年歲月，台積電慈善基金會與桂冠實業帶著台灣湯圓，前往 JASM 熊本晶圓廠，與廠區近 500 名派駐海外的台積同仁、日本在地員工， 一起團聚吃湯圓，並分享台灣吃湯圓習俗及飲食健康知識，由於日本冬至沒有特別吃湯圓的習俗，這一特別安排也讓日本在地員工倍感驚喜，活動現場洋溢著溫馨和歡樂的氣氛。

在結束 JASM 熊本晶圓廠的冬至吃湯圓的暖心活動，張淑芬特別帶領團隊前往 JASM 熊本晶圓廠所在的菊陽町社區，與菊陽町長????本孝寿（Takatoshi Yoshimoto）及社區長輩一起品嚐湯圓，透過實際的交流拉近彼此距離，台積電慈善基金會與桂冠實業也向長輩們，介紹湯圓的文化背景與製作方式，過程中笑聲不斷，日本在地長輩們品嚐著這道帶有台灣特色的甜品後，不僅對其糯滑的口感讚不絕口，更表示感受到了一種久違的溫暖；藉由這場跨文化的飲食活動，不僅傳遞了台灣家庭溫暖的飲食文化，更結合長輩關懷與孝道推廣的理念，讓在地居民感受到深厚的情感連結，與文化交流的美好，將溫暖與關懷傳遞至更多角落。

除了文化交流之外，台積電慈善基金會也關注長者健康、延緩失能失智，日本熊本縣的人口高齡化速度、高齡人口比例，皆高於日本全國平均值，2024 年 7 月台積電慈善基金會前往菊陽町，分享「企業x醫院／大學 x社區」的健康長壽三角模式，朝向「預防失智症發生、減少長期照護人數」目標努力。

透過一碗湯圓，深化了文化理解與情感連結，更傳遞了對長輩的深切關懷與尊重。張淑芬希望將台灣文化帶到海外，更深化了企業與當地社區的情感連結，展現出企業社會責任的另一種溫暖樣貌，並期許未來能透過更多跨文化交流與公益行動，為世界帶來更多美好與希望。