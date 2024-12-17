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瑞昱WiFi7市占率成長　外資評等升至優於大盤、目標價647元

▲▼瑞昱總部外觀。（圖／翻攝自瑞昱官網）

▲瑞昱。（圖／翻攝自瑞昱官網）

記者高兆麟／綜合報導

亞系外資出具最新報告，看好瑞昱（2379）在WiFi7 市場的市占率成長，且瑞昱股利殖利率達5.7％，優於其他IC設計廠，因此調高瑞昱評級，由「持有」調高至「優於大盤表現」，目標價也從497元調高至647元。

瑞昱今日以545元作收，上漲12元或2.25%。亞系外資表示，看好瑞昱WiFi7產品將從今年下半年開始成長，並從其他廠商手中奪取市占率，且由於價格具競爭力，對於瑞昱在WiFi7 市場的市佔率成長抱持樂觀態度。

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另外，亞系外資也看好瑞昱股息殖利率達5.7%，優於亞系外資追蹤的其他IC設計廠，更調高瑞昱2025年每股盈餘成長幅度預期至6%。

亞系外資也指出，雖然瑞昱是WiFi7市場落後者，與聯發科（2454）、英特爾、博通、高通等大廠相比，瑞昱落後約半年至一年，但亞系外資也預計瑞昱的WiFi7 產品將從今年第4季開始增加出貨，並因價格有競爭力而有問獲得更多訂單及市占率。

亞系外資預期，瑞昱2025、2026年每股盈餘將分別年增26及18%，因此將瑞昱評等由原先的「持有」調高至「優於大盤表現」，目標價也由497元調高至647元。

關鍵字： 瑞昱

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