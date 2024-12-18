▲近年詐騙手法不斷翻新。（示意圖／pexels免費圖庫）



記者施怡妏／綜合報導

近年來詐騙集團猖獗，手法更是層出不窮。粉專「老墨 Mofi」表示，把這幾年台灣詐騙受害與判刑的資料丟給ChatGPT，詐騙者被關1天，可以換到賺6450元，難怪詐騙絡繹不絕，因為風險報酬比「太值得」。網友紛紛感嘆，「冒麵粉的風險賺白粉的錢」、「在國外的根本抓不到」、「賺錢的方式都寫在刑法了」。

財經粉專「老墨 Mofi」發文，把這幾年台灣詐騙受害與判刑的資料丟給ChatGPT，把詐騙受害金額當做「報酬」，再將被抓到判刑的結果當成「風險」，結果顯示這是一個風報比極高的策略，「如果勝率也很高（警察抓不到）的話，那這個策略期望值超級高。這也許就是詐騙絡繹不絕的原因吧，風險報酬太不對等了。」

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「老墨 Mofi」將資料丟給GPT，得出的結論為，「以目前的刑罰制度來看，詐騙行為者每承擔一天刑期，可能對應約6,450元的金錢報酬。這種高報酬低風險的結構，可能正是詐騙行為層出不窮的主要驅動力。」他也補充，「我知道算法有點問題，不過『在台灣詐騙風報比高』，這件事應該沒有人會反對吧」。

「老墨 Mofi」分享與ChatGPT的對話：

風險（Risk）

1. 總參與詐騙人數：

• 5年內定罪詐欺犯7萬人，推算每年平均約1.4萬人涉案（70,000 ÷ 5）。

2. 刑期量化：

• 重刑者： 每年約71人被判處3年以上（355人 ÷ 5年）。

• 輕刑者： 每年約5,600人被判6個月以下（40% × 14,000人）。

• 其餘 約8,329人獲輕判或未受到有效處罰。

3. 量化風險評估：

• 假設6個月以下的刑期相當於180天 × 24小時 = 4,320小時。

• 總風險時間：

• 重刑：71人 × 3年 × 365天 ≈ 77,745天

• 輕刑：5,600人 × 180天 ≈ 1,008,000天

• 合計：1,085,745人天

• 平均每人風險時間：1,085,745天 ÷ 14,000人 ≈ 77.55天（約2.6個月）

報酬（Reward）

1. 全國詐騙金額：

• 台灣一年詐騙總金額高達70億元。

2. 平均每人報酬：

• 平均每名涉案者可能分得約70億元 ÷ 14,000人 ≈ 50萬元。

風險報酬比（Risk-Reward Ratio）

• 風險：

• 每人平均承擔2.6個月（77.55天） 的刑罰時間。

• 報酬：

• 每人平均可能獲取50萬元的收益。

• 量化比率：

• 風險報酬比 ≈ 77.55天（風險） ÷ 500,000元（報酬）

• 每1天的刑期對應約6,450元的報酬。

本文獲「老墨 Mofi」授權轉載。