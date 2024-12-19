打炒房！　金管會明年增列建商2項資金流向金檢

▲金管會。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

為遵循「金融檢查指導原則」之維持檢查作業透明度原則，金管會檢查局發布明（2025）年金融檢查重點共有109項，新增「建商週轉金移做建築使用之合理性」、「餘屋貸款資金用途與流向之控管」為檢查重點，預計明年上半年展開。

金管會檢查局副局長賴欣國指出，明年金檢重點以「防制詐騙」、「不動產授信風險管理」、「金融消費者權益保護(含個人資料保護/身心障礙者權益保護/理專銷售作業控管)」、「公司治理」及「資通安全」等議題列為特別關注領域。

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近年專營電子支付機構之用戶數及代理收付款項均已呈明顯成長趨勢，故比照其他金融機構之作法，對其財業務及整體營運情形增列檢查重點，明年度主要修訂內容如下：

(一) 為預防及遏止不當利用金融服務從事詐欺犯罪，加強保障民眾權益，並強化金融機構對防阻詐騙之重視，金管會針對本國銀行、信用合作社、專營電子支付機構及VASP增修「防制詐騙」之檢查重點，並單獨列為檢查主題項目。

(二) 為瞭解金融機構對不動產授信風險之控管情形，本國銀行、信用合作社、票券金融公司新增「建商週轉金移做建築使用之合理性」、「餘屋貸款資金用途與流向之控管」之檢查重點。

(三) 為促進投信公司自律，強化管理網紅廣告行為，以保護投資人權益，投信公司新增ETF廣告行銷之辦理情形。

