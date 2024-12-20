貨櫃船未來5周減班11%　 元月估美西實漲近千美元

▲有船公司自己估美西元月實漲價格在1000美元以內。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

因美東罷工可能、農曆年逼近，加上陽明美國線一艘船本月11日在基隆港船隻觸底損傷，減了航班，而貨櫃船公司自本周起五周內共減班約11%，各公司提出明年元月1日美西線每大箱(40呎櫃)再漲2000美元計畫，由於目前運價已高，有船公司自己估美西元月實漲價格在1000美元以內，且會在春節前逐周下修。今(20)日SCFI則是微漲0.24%。

本周台灣市場美西線運價是從2300-2500美元漲到4000-4300美元，已經漲逾八成，美東線運價持平，大型攬貨公司估元月美西線還會漲，美東與歐洲較難，外籍船公司高階則估美西可漲800-1000美元，美東可漲500美元，歐洲線持平。

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不過隨著農曆春節低逼近，船公司為了幫春節假期期間的航班留些貨載，會多收一些年後的貨，因此越靠近過年，估計運價會越低。

今日上海航運交易所貨櫃運價指數(SCFI)報2390.17點，微漲5.77點，漲幅0.24%，上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價2946美元，小跌17美元，跌幅0.57%，地中海線每箱3733美元，下跌13美元，跌幅0.35%，美西每大箱5642美元，上漲175美元，漲幅4.53%，美東每大箱5642美元，上漲148美元，漲幅2.69%。

波斯灣線每箱運價1429美元，周跌78美元，跌幅5.18%；南美線(桑托斯)每箱運價5351美元，周跌257美元，跌幅4.58%；東南亞線(新加坡)每箱運價711美元，周跌14美元，跌幅1.93%。