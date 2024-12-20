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蛇年生肖紀念套幣今起網路申購　每套1900元

▲▼中央銀行發行蛇年套幣 。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲▼中央銀行發行蛇年套幣 。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中央銀行今（20）日公布第三輪生肖紀念套幣系列第九套「乙巳蛇年生肖紀念套幣」，此次仍是透過台灣銀行公開發售，每套售價1900元，民眾自今日上午10時起至12月26日止可上網預購，或在明（2025）年1月9日在台灣銀行各分行臨櫃購買。

蛇年套幣採銀幣（面額新臺幣100圓）及銅合金幣（面額新臺幣10圓）各一枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「蛇」圖樣為主題，背面是彰化鹿港為慶祝端午節所舉辦的國際龍舟錦標賽；銅合金幣正面以「百步蛇護卵」為主構圖，背面則為部分上彩的「荷花」。本套幣包裝盒設計典雅，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳的賞玩體驗；並以珠光斜織紋紙盒盛裝，具珍藏價值。

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央行指出，此次套幣銷售數量為8萬套，「網路預購」及「臨櫃銷售」各配售4萬套，每套售價新臺幣1900元；網路預購者每人最多可申購5套，臨櫃購買者每人每次限購2套。

央行表示，可以透過台灣銀行「乙巳蛇年生肖紀念套幣網路申購系統」網站辦理預購，每人限申購1次。預購數量如超過配額，將進行電腦抽籤，並於12月27日18時前公告中籤名單，同時開放中籤者繳款至明年1月2日15時30分止，逾期未繳款者視同放棄；完成繳款者，可於明年1月9日起1個月內赴預購時選定的台灣銀行分行領取。

▲▼中央銀行發行蛇年套幣 。（圖／記者陳瑩欣攝）

關鍵字： 央行蛇年套幣生肖紀念幣預購限量

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