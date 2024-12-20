全台存款餘額大公開！網驚「台北市每人925萬」　金管會回應了

▲金管會公布全台22縣市存款餘額，以台北市的23兆元為最多。（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

金管會日前公布全台22縣市存款餘額，第1名是台北市，高達23兆元，平均每人存款925萬元，而新北市和台中市則位居2、3名，引來網友熱烈討論，感嘆自己拉低了平均。立委質疑市民是否真有這麼多存款？對此，金管會主委彭金隆也回應了。

根據金管會公布台灣各縣市金融機構存款餘額排名，台北市超過23兆元位居第1，第2、3名為新北市和台中市，存款餘額分別為7.3兆元、6.1兆元，第4、5名則為高雄市與桃園市，存款餘額分別達5.1兆元與3.9兆元。

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▲有網友將存款餘額和人口數相除，得出台北市每人平均存款有925萬元。（圖／金管會）

有網友發文討論，「看一下您的金融存款有達到您居住地的平均？」並將存款餘額和人口數相除，得出各縣市的每人平均存款餘額，其中台北市的249萬人口換算，得出每人平均存款高達925.1萬元。

消息曝光後掀起話題，不少人紛紛感嘆：「好有錢」、「又是把我跟首富的存款平均了」、「看來我拉低的北市的平均值，道歉」、「我存款只有5萬，誰拿走我920萬」、「窮得只剩下錢 令人羨慕」。

面對該統計衍生的爭議，立委賴士葆今（19日）在立法院質詢金管會主委彭金隆，疑惑統計數字怎麼算出來的？為何未採用中位數統計？並詢問是否包含外幣存款？台北市民看到人均存款925萬元，可能會很挫折，懷疑自己有這麼多存款嗎？

彭金隆回應，相關數據的統計參數確實需要進一步查證，未來金管會若公布類似數據，會加入中位數、四分位數等更多指標，以便減少解讀上的困擾。他承諾，金管會將調查數據來源，並於短時間內提供更詳細的解釋，也會以更全面的數據呈現，針對不同縣市的金融情況進行更深入分析，避免數據誤導造成民眾不必要的困惑。

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